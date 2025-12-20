sábado 20 diciembre 2025
Realizan en Santiago de Cuba, Acto Central en saludo al 103 Aniversario de la Federación Estudiantil Universitaria

Con la presencia de Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, Presidenta y Vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial y del Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria se realizó en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, el Acto Central en conmemoración al 103 Aniversario de Constituida la Organización. En la cita se reconocieron a la Universidad de Ciego de Ávila y a las Universidades de Ciencias Médicas de Camagüey y Holguín por su destacada colaboración dentro de la Federación en el presente año.

