Presupuesto del Estado para 2026 priorizará programas sociales y estabilidad macroeconómica

El Anteproyecto del Presupuesto del Estado para el año 2026 fue elaborado a partir de un mayor esfuerzo de colaboración institucional entre los organismos globales de la economía, los ministerios ramales, los grupos empresariales y los gobiernos locales, con el propósito de asegurar, con criterio de prioridad, los programas fundamentales de gastos para el desarrollo económico y social del país.

En la presentación del mismo a los diputados, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó que durante el proceso se tuvieron en cuenta las observaciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República en el ejercicio de control concurrente al presupuesto precedente.

Agregó que se promovió una mayor participación popular mediante intercambios organizados en comunidades y consejos populares, coordinados por delegados y diputados, con el objetivo de identificar los planteamientos de la población e integrarlos al presupuesto municipal, como parte del perfeccionamiento del ciclo presupuestario.

Al presentar las proyecciones de ingresos y gastos para el próximo ejercicio económico, Regueiro Ale aseveró que se evaluaron los resultados del año en curso como base para la construcción de las nuevas metas presupuestarias.

Destacó que el Presupuesto del Estado para 2026 se proyecta en un escenario económico complejo, caracterizado por presiones inflacionarias, limitaciones energéticas, crecimiento de las demandas de protección social, la necesidad de estimular la producción nacional y las exportaciones, así como el impacto sostenido del bloqueo económico estadounidense por lo que ratifica su papel como soporte financiero del Plan de la Economía.

En ese contexto, informó que se mantiene una tendencia positiva en la reducción del déficit fiscal, estimándose alcanzar el 84,1 % de lo planificado, resultado asociado al sobrecumplimiento de los ingresos y a un control más eficiente de los gastos.

Precisó que la evaluación sistemática de la ejecución presupuestaria permitió reasignar partidas inejecutadas hacia demandas extraordinarias, priorizando provincias y municipios, incluidos los recursos destinados a respaldar la recuperación de los daños ocasionados por el huracán Melissa en las provincias orientales, acciones que continuarán en 2026.

Regueiro Ale señaló que los gastos totales previstos ascienden a 550 mil 590 millones de pesos, con un crecimiento del 6 %, y aproximadamente el 70 % de los gastos corrientes de la actividad presupuestada se destinan a sostener los servicios públicos universales y gratuitos, como la salud, la educación, la cultura, el deporte, la asistencia y la seguridad social.

Para Salud Pública se destinan 76 mil 756 millones de pesos

Para la Educación se asignan 71 mil 983 millones de pesos

La Seguridad Social dispone de 80 mil 526 millones de pesos para cubrir las prestaciones a más de un millón 840 mil pensionados, así como otras medidas de protección, mientras que el Programa de Asistencia Social contará con 5 mil 981 millones de pesos destinados a núcleos familiares y personas en situación de vulnerabilidad.

También se respalda la actividad cultural, con una asignación de 12 mil 530 millones de pesos, y el sistema deportivo, con 8 mil 274 millones de pesos.

En materia de ciencia, tecnología e innovación, se garantiza la continuidad de líneas de investigación estratégicas y el funcionamiento de los servicios científico-técnicos estatales, así como las acciones del Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático.

El Ministro manifestó que los ingresos brutos previstos alcanzan 484 mil 121 millones de pesos, con un crecimiento del 8 %, sustentados en impuestos sobre ventas, resultados empresariales y aportes del sector no estatal, y el resultado presupuestario proyecta un déficit de 74 mil 500 millones de pesos, concentrado en operaciones de capital, mientras la cuenta corriente mantiene un saldo positivo.

Regueiro Ale comentó que el cumplimiento de las metas presupuestarias para 2026 estará acompañado por el fortalecimiento de la gestión y el control fiscal, con énfasis en la disciplina financiera, la rendición de cuentas, y la participación activa de los colectivos laborales en la evaluación y ejecución de los presupuestos asignados.