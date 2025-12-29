lunes 29 diciembre 2025
Presidente de Venezuela destacó consolidación de FANB en 2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 2025 consolidó su carácter de Ejército Unido de Liberación.

En su tradicional mensaje de salutación a la FANB, este año desde las instalaciones de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, en el estado de La Guaira (norte), el mandatario realizó un balance de las últimas 27 semanas en las que el país ha estado bajo el asedio militar de Estados Unidos.

El comandante en jefe de la Fuerza Armada ponderó la perfecta unión y coherencia, y manifestó sentirse “orgulloso de la FANB, que es el Ejército Unido Libertador del siglo XXI, por sus demostraciones en 2025”.

A este respecto, elogió las demostraciones de valentía, patriotismo, amor al pueblo y de capacidad de combate desplegadas en todos los ejercicios Independencia 200.

Maduro recalcó que República Bolivariana tiene 27 semanas de amenazas por Goliat (Estados Unidos), en las que las fuerzas militares están “desplegadas con inteligencia, sabiduría, paciencia estratégica y aprendiendo en el terreno muchas cosas que ya teníamos estimadas”.

Subrayó que en ese periodo coronaron un esfuerzo “por lo menos de 26 años cuando la Constitución bolivariana refundó el concepto de la seguridad nacional, de la integridad territorial y de la doctrina de la defensa de Venezuela”.

Insistió en que en esas 27 semanas completaron el esfuerzo de refundación en los valores de Bolívar, de Sucre, Zamora, que inició el comandante Hugo Chávez (1954-2013), y aseguró que la Fuerza Armada “está más preparada que nunca para seguir ganado la paz y la soberanía con integridad territorial para todo el pueblo”.

El comandante en jefe de la FANB dijo ser testigo, junto a los oficiales, de la pasión y el amor con que se despliegan y actúan las Unidades de Reacción Rápida por todo el territorio nacional para defender el Amazonas, las costas y la frontera con Colombia.

La FANB en el 2025, sobre todo en las últimas 27 semanas, consolidó su carácter de ser un Ejército Unido Libertador de este siglo XXI, y alcanzó “los mayores niveles”, remarcó.

A juicio del gobernante, el 2025 consolidó el poder de la nación venezolana y no en un libro, en la teoría y en el discurso, sino en el terreno.

Al respecto, significó los avances en la consolidación y expansión del Poder Popular; el fortalecimiento de la economía con sus 14 Motores Productivos; el robustecimiento de las Misiones y Grandes Misiones, así como el poder espiritual, cultural y de identidad de la venezolanidad.

Tres jóvenes cadetes de le obsequiaron al jefe de Estado un fusil de alto calibre de francotirador, que Maduro manifestó recibirlo con mucha alegría y afirmó que en sus manos “siempre tendrá buen uso”.

