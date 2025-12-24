Pinar del Río celebra hoy aniversario del triunfo de la Revolución

miércoles 24 diciembre 2025
Una representación del pueblo de Pinar del Río celebrará hoy el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, en acto previsto en el parque solar fotovoltaico Comandante Pinares, en el municipio capital.

Ubicado en el sitio conocido como La Lucila, el enclave sincronizó al sistema eléctrico nacional a finales del mes pasado y constituye el segundo con capacidad de generación de 21.8 megawatts que ya opera en el territorio.

El Buró Provincial del Partido decidió que la actividad conmemorativa tenga por sede esa obra como reconocimiento a la intensa labor y al esfuerzo de los trabajadores de la construcción y del sector eléctrico, junto a colectivos de otros organismos y entidades.

Fueron intensas las jornadas para el levantamiento, montaje y puesta en marcha de este parque, que se suma al de La Barbarita, en el municipio de Consolación del Sur, y a uno de cinco megawatts en la zona de La Ceniza.

Un tercer parque de 21.8 megawatts se construye en Puerta de Golpe, Consolación del Sur, y las labores avanzan con la participación de trabajadores de varias empresas.

En medio de un año de complejidades para todos los sectores, la provincia más occidental continuó el impulso de sus programas fundamentales con el apoyo de los lugareños y el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro, próximos a su centenario.

Antes del triunfo del primero de enero de 1959 Vueltabajo era conocido como la Cenicienta de Cuba, por tratarse del territorio más atrasado y por la desidia de sus gobernantes.

