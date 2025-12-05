Nexos India-Rusia, por sus intereses sin perjudicar a terceros: Putin

Ante las presiones occidentales, India y Rusia solo defienden sus intereses y no perjudican a nadie, afirmó el presidente Vladimir Putin, quien se reunirá hoy aquí con el primer ministro Narendra Modi.

“El primer ministro Modi y yo, a pesar de que experimentamos ciertas presiones externas, nunca organizamos nuestro trabajo y nunca colaboramos entre nosotros en contra de nadie”, precisó el mandatario ruso en entrevista al medio noticioso India Times, antes de partir de Moscú hacia India.

Agregó que el trabajo se organiza en función de la defensa de los intereses de India y Rusia y reveló que las dos naciones realizan el 90 por ciento de sus transacciones en monedas nacionales.

Asimismo, consideró hipócritas las medidas contra la nación surasiática por las compras de petróleo de Nueva Delhi a Moscú, cuyas variaciones en el volumen comercial, afirmó, se han comportado de manera regular.

Señaló que la relación entre India y Rusia no está relacionada con la coyuntura actual ni siquiera con la operación especial en Ucrania y enfatizó que lo que respecta a hidrocarburos, los operadores de ambos países establecieron, mucho antes del conflicto, contactos entre sí de confianza, los cuales funcionan de manera eficaz en lo comercial y económico.

El presidente ruso explicó que gracias a una inversión millonaria en la India, la empresa rusa trabaja con éxito en el desarrollo de una planta con sus socios de la nación surasiática.

Agregó que, con la influencia de esa cooperación con Rusia, India también se convirtió en uno de los principales proveedores de productos petrolíferos para el mercado europeo.

Sin embargo, añadió que algunos, incómodos con la posición de liderazgo alcanzado por India en los mercados mundiales a raíz de su colaboración con Rusia, han intentado limitar a la nación surasiática en esas áreas y por presuntos motivos políticos empezaron a cerrarle esas oportunidades.

Putin recordó también que en la actualidad Estados Unidos aun compra a Moscú el mismo combustible nuclear y uranio para sus centrales.

¿Si Estados Unidos compra ese combustible, por qué la India debe verse privada de ese derecho?, cuestionó el mandatario ruso, quien, además, manifestó su disposición a debatir ese tema con el presidente Donald Trump.

Sobre la cooperación en defensa, en medio de las amenazas de más de tarifas contra India por Washington, Putin señaló que ya no se puede hablar a la nación surasiática como hace 77 años, pues India es una gran potencia y no una colonia inglesa.

Remarcó que ni Rusia ni India buscan la confrontación con otras naciones y que ambas naciones trabajan en la defensa de los intereses legítimos.

También calificó a India de uno de los socios más confiables en la esfera de la defensa, mediante la cual también comparten tecnología, y valoró como especial la colaboración de ambos países en esa esfera.

“Se trata de una nomenclatura de productos muy amplia, que incluye la construcción naval militar, la fabricación de misiles y la aeronáutica”, acotó.

Putin aseguró que ambas naciones mantienen muchas y diversas áreas de cooperación, concatenadas a la política Make in India del jefe de Gobierno de la nación surasiática para potenciar el desarrollo del país a partir del impulso de la producción nacional.