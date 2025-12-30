Más que una amistad, una familia: el ICAP cumple 65 años tejiendo solidaridad

Hay fechas que no son solo un punto en el calendario, sino el germen de un sentimiento que crece y se ramifica.

El 30 de diciembre de 1960, en una Cuba recién estrenada en su camino revolucionario, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fundó algo más que una institución: sembró la semilla oficial de un principio que ya latía en el corazón del pueblo.

Nacía el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), con una premisa tan simple como profunda: la solidaridad sería, para siempre, “componente esencial de la Revolución”.

Sesenta y cinco años después, ese compromiso no solo perdura, sino que se ha convertido en un puente indestructible, tejido pueblo a pueblo, que atraviesa fronteras y bloqueos.

En un mundo donde la diplomacia suele traducirse en protocolos y discursos formales, el ICAP ha cultivado durante más de seis décadas una diplomacia de los pueblos, auténtica y sensible.

No es una oficina gubernamental al uso; es una casa con las puertas abiertas, un espacio donde la política se humaniza en el apretón de manos, en el trabajo hombro con hombro, en la conversación franca.

A través de una red global de Asociaciones de Amistad, ha canalizado la enorme ola de simpatía y curiosidad que despertó –y sigue despertando– la epopeya cubana en los cinco continentes.

Quizás el símbolo más palpable de esta amistad activa sean las Brigadas de Trabajo Voluntario. Miles de personas, de las más diversas nacionalidades y oficios, han cruzado el océano no como turistas, sino como compañeros.

Sus manos han ayudado en cosechas, sus voces han intercambiado ideas en aulas, y su sudor se ha mezclado con el de los cubanos en el emblemático Campamento Internacional Julio Antonio Mella.

Allí, entre el sonido del mar y el de idiomas diversos, se forja una comprensión mutua que ningún libro de texto puede igualar.

La historia del ICAP está escrita con nombres de leyenda. Lo dirigió el valiente Comandante René Rodríguez Cruz, uno de los expedicionarios del Granma, vinculando desde su inicio el proyecto a la gesta libertadora.

Luego, en los años más crudos del Período Especial, fue el carisma y la convicción del actor y dirigente Sergio Corrieri –el inolvidable protagonista de “Memorias del Subdesarrollo”– el que mantuvo viva la llama de la solidaridad internacional cuando más se necesitaba.

Eran hombres que encarnaban, a su manera, la fusión entre la cultura, la política y el afecto.

Hoy, al frente de esta entrañable institución, está un hombre cuyo destino resume la razón de ser del ICAP: la resistencia ante la injusticia y la lealtad a los principios.

Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba, uno de los Cinco antiterroristas que sufrieron prisión en Estados Unidos por defender a su pueblo.

Su liderazgo no se basa solo en la historia, sino en la experiencia íntima de haber sentido, desde una celda, el calor de la solidaridad mundial que el propio ICAP ayudó a movilizar.

Es el guardián perfecto de un legado de afecto.

Este aniversario tiene un eco especial en el oriente de la isla, pues se une a la celebración el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos con sede en Santiago de Cuba, como en toda la isla antillana.

Desde la tierra caliente y heroica, esta filial extiende los brazos al Caribe y al mundo, recordando que la solidaridad no tiene un solo centro geográfico, sino que emana de todo el territorio nacional.

A 65 años de su creación, el ICAP es mucho más que una sigla institucional.

Es la materialización de una idea poderosa: que en un planeta fracturado, es posible construir una extraña y hermosa familia global, unida no por la sangre, sino por la conciencia y la empatía.

Es el abrazo permanente de Cuba a quienes, en cualquier rincón del mundo, creen que un futuro diferente no solo es necesario, sino posible, y se atreven a construirlo con sus propias manos.

Su historia, sensible y creativa, sigue escribiéndose en cada gesto de cooperación, en cada mirada de comprensión intercambiada, en cada lazo de amistad que, desde 1960, se niega a romperse.