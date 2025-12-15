Maduro aboga por más unión y cooperación en Cumbre del ALBA-TCP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó por más unión y cooperación entre los Estados miembros del ALBA-TCP, a 21 años del surgimiento del bloque de integración creado por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez.

Al dar inicio a la XXV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que sesionó a modo virtual, el mandatario llamó a confiar en nuestros propios esfuerzos porque tenemos “cerebro, ojos, oídos, brazos, inteligencia, historia y sabiduría”.

Maduro resaltó que nada nos falta para ser libres e independientes y “ganar por el camino que tengamos la paz perpetua de toda nuestra región con desarrollo, estabilidad, enfrentar los problemas y solucionarlos, unidos siempre”, afirmó Prensa Latna desde Caracas.

En tal sentido, convocó a unir los pequeños y grandes recursos que tengamos, “unámonos para avanzar juntos en esta hora estelar de Nuestra América hacia una independencia que brille y sea vista por el mundo entero”.

Recordó los 21 años del nacimiento del bloque de integración latinoamericano y caribeño como respuesta al intento de colonizar con el Área de Libre Comercio de las Américas toda nuestra economía.

El dignatario señaló que el neoliberalismo fue derrotado por los pueblos de América Latina y el Caribe, pero reconoció que el ALBA-TCP fue un gran motor de la unión en la lucha para derrotar esa amenaza.

Reflexionó que 21 años después ahora se pretende un nuevo proyecto colonizador, ya no solo contra la América, sino contra el mundo entero, y aseguró que por América Latina y el Caribe ese “proyecto colonizador no pasará”.

“Seremos libres, pueblos enteros seremos libres, y con la experiencia que tenemos y el amor que nos mueve iremos paso a paso uniendo cada vez en la acción, con resultados concretos y las capacidades de nuestros países”, subrayó.

Las dinámicas tienen que ser, puntualizó, hacia la unión interna de nuestros países, de la vanguardia, la articulación de los pueblos, la unión para la emancipación permanente en todos los campos.

Aseguró, en tal sentido, que la emancipación mental, política, cultural y económica, es nuestro camino, y “lo conseguiremos”, a la par de convocar a continuar “transitándolo con más autoexigencia y resultados concretos”.

El jefe de Estado reclamó a mayor autoexigencia de los equipos “más allá de los “documentos bonitos”, para producir más alimentos, petróleo, gasolina, gas y desarrollar el turismo.

En el terreno es donde se produce, para que todos los documentos aprobados, que son la vanguardia en el mundo, se conviertan en resultados concretos y se cumpla la máxima del prócer cubano José Martí que la “mejor manera de decir, es hacer”, manifestó.

“¡Que los imperios hagan lo que quieran hacer y nosotros los que nos toca hacer para ver los resultados maravillosos!”, expresó, y aseguró será esa la mejor forma de honrar al gigante de los gigantes, al padre de todos los revolucionarios en el siglo XX y XXI, al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.