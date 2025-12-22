Luz del Amanecer: Un Nuevo Gigante Solar Despierta en Santiago de Cuba (+Fotos)

Con tecnología de punta y el sudero de la comunidad, el Parque Solar «Rafael Reyes» se alista para iluminar el futuro energético de la provincia.

En San Luis palpita el corazón de una revolución silenciosa. Bajo el incansable sol oriental y la tenue luz de los reflectores nocturnos, surge el Parque Solar «Rafael Reyes», un coloso de cristal y acero que ya dibuja su silueta en el paisaje.

Este proyecto, en su fase final de gestación, no solo promete inyectar nuevos bríos al Sistema Eléctrico Nacional, sino que se ha convertido en un símbolo de colaboración donde el latido de la comunidad se sincroniza con el pulso de la construcción.Más que una obra de ingeniería, el «Rafael Reyes» es un compromiso que se teje entre vigilias.

Con la meta puesta en el amanecer del 1ro de enero, aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, el cronómetro avanza. Pero aquí el tiempo no se mide solo en horas, sino en el esfuerzo colectivo: obreros y especialistas, con la llama del propósito encendida, reciben el abrazo solidario del pueblo.

Desde un colectivo comprometido emerge el sustento que alimenta esta carrera contra el ocaso, un detalle humano que fortalece cada cimiento.En el terreno, la actividad es un hervidero de precisión.

Se erigen garitas de vigilancia, se excavan zanjas que serán las venas de este organismo energético, y se teje la minuciosa red de interconexión interna y externa que hará fluir la energía.

Es la coreografía final de un ballet técnico que pronto dará su primer gran espectáculo: la generación de más de 21 Megawatts de electricidad limpia.

Este parque solar representa la inversión más significativa en la historia de San Luis, un salto tecnológico posible gracias a la avanzada tecnología china.

Sin embargo, su verdadera potencia no solo radica en sus paneles, sino en el «amplio movimiento constructivo» que lo abraza. Es una obra que ha logrado concitar la voluntad de todos, uniendo el saber técnico con el apoyo popular en un objetivo común.

El «Rafael Reyes» está a punto de nacer. Y cuando lo haga, no solo entregará megavatios a la red nacional; iluminará, con la luz tangible del progreso y la calidez de un esfuerzo compartido, el camino hacia un futuro más sostenible para Santiago de Cuba.