miércoles 24 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

La solidaridad : un gesto de luz en el aniversario 67 Triunfo de la Revolución en San Luis (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En el aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana, un gesto concreto de protección y cuidado vuelve a escribir, en la vida cotidiana en el municipio de San Luis, principios fundacionales de dignidad y justicia social.

En días recientes, un grupo de madres recién paridas, cuyo inicio de la maternidad estuvo marcado por la furia del huracán Melissa, recibió un símbolo tangible de resiliencia: ventiladores recargables, donados como parte del Programa Materno Infantil.

Estas mujeres, que trajeron vida al mundo en medio de la adversidad climatológica, acogen el donativo no como un simple objeto, sino como un soplo de alivio y certidumbre para sus recién nacidos.

El gesto, recibido con profunda gratitud por las familias, trasciende la utilidad material: es un mensaje de que, incluso después de la tormenta, la Revolución sigue pariendo cuidados, atención y una red de apoyo inquebrantable.

La solidaridad, principio cardinal de la Mayor de las Antillas, amplía su alcance con otra contribución vital.

La Organización Panamericana de la Salud ha hecho entrega de un grupo electrógeno al Hogar Materno municipal «Lidia Doce».

Esta donación garantiza un servicio ininterrumpido y de mayor calidad para las gestantes sanluiseras, asegurando que la luz nunca se apague donde se protege el milagro de la vida.

El equipo representa más que energía eléctrica; es la promesa de continuidad y seguridad para quienes encarnan el futuro de la nación.

Así, en un momento de renovado compromiso histórico, San Luis testimonia como los ideales de aquel enero de 1959 se materializan hoy en acciones que blindan la salud, honran a la maternidad y demuestran que la verdadera fortaleza de un pueblo reside en su capacidad de proteger a los más vulnerables.

La Revolución, a sesenta y siete años de su victoria, sigue alumbrando, y generando vida.

Destacadas
La solidaridad : un gesto de luz en el aniversario 67 Triunfo de la Revolución en San Luis (+Fotos)
Ministerio del Interior restituye bienes recuperados en Santiago de Cuba (+Fotos)
Realizan estudiantes de nuevo ingreso vista al Museo 26 de Julio
Tres lanzadores novatos aportan a las Avispas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios