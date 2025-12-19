La recuperación empieza por producir aquí y generar más ingresos en divisas

El Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía se ha ejecutado en un contexto económico complejo, marcado por el persistente bloqueo financiero por parte de Estados Unidos, el acceso restringido a divisas, la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el impacto del huracán Melissa.

Al evaluar la marcha del Programa en el periodo, el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, añadió que las pérdidas equivalen a 7 500 millones de dólares.

DE LA ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA

Marrero Cruz afirmó que se mantiene la tendencia a la reducción del déficit fiscal, y la cuenta corriente proyecta un superávit. Sigue afianzándose la disciplina en la ejecución del Presupuesto del Estado y más acciones de control fiscal: de 512 932 obligados a cubrir cuentas bancarias fiscales, han cumplido 503 808.

Para articular a los actores económicos y estimular la producción, las exportaciones, así como la comercialización de bienes y servicios, se aprobó el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas. De 45 esquemas de financiamiento en divisas aprobados, funcionan 31, se reaniman producciones y se crean condiciones para destrabar y dar valor a la economía, agregó.

El Primer Ministro subrayó el inicio, del proceso de transformación cambiaria. «En esta primera etapa existirán tres segmentos cambiarios. Los dos primeros segmentos se sostendrán de manera que no produzcan devaluaciones bruscas, y el tercer segmento facilitará a los exportadores y otros oferentes a vender divisas a un precio competitivo».

PARA EL INCREMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS EXTERNOS

El Jefe de Gobierno mencionó la aprobación de la política para incentivar las exportaciones de servicios informáticos, que autoriza esquemas de autofinanciamiento en divisas a empresas seleccionadas, y está en proceso de actualización la política para incrementar las exportaciones del sector del conocimiento.

Precisó que, en la Feria Internacional de La Habana, fueron anunciadas decisiones para dinamizar la inversión extranjera directa, dirigidas a ampliar sus capacidades y agilizar los trámites.

Remarcó que están en curso negociaciones para operaciones swap con carácter selectivo, y la identificación de activos con el fin de intercambiar la cancelación de obligaciones de la parte cubana por la renuncia a obtener ingresos. De igual forma, están aprobadas cinco directivas de negocios para proyectos inmobiliarios, y normas para ordenar el comercio electrónico con pagos desde el exterior.

Se realizó una segunda etapa del reordenamiento de las entidades estatales autorizadas a gestionar el comercio exterior para las formas de gestión no estatal. Quedaron 52 empresas.

Hasta noviembre, las formas de gestión no estatal y las personas naturales importaron unos 2 200 millones de dólares, superior en un 26 % a igual periodo de 2024. No obstante, los ingresos totales de divisas y las exportaciones no alcanzan lo planificado. Incide que el turismo no recibió los visitantes previstos.

Resaltó que las políticas e incentivos aprobados constituyen bases sólidas para mejorar la captación de divisas, dinamizar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer la inserción internacional del país en el próximo periodo.

PRODUCIR MÁS, SOBRE TODO ALIMENTOS

Marrero Cruz dijo que las producciones agrícolas muestran tendencias a la recuperación, pero distan de dar respuesta a las demnadas.

A la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar se han incorporado más de 30 000 nuevos patios y parcelas familiares, y hay 4 232 organopónicos y huertos más que en 2024. Ha sido mejor la contratación con las formas productivas.

La elaboración de los balances de alimentos a nivel municipal fue cualitativamente superior, aunque hay deficiencias.

La siembra de la campaña de frío prevé crecer un 12 % con relación a la anterior. Significó que existen 22 municipios capaces de autoabastecerse de arroz, 72 de frijoles, 74 de leche fresca, 95 de carne de res y 57 de pescado.

El 73 % de los más de 6 000 centros de trabajo con potencial para crear autoconsumos, ya lo tienen.

El Jefe de Gobierno manifestó que la industria azucarera no alcanza su recuperación. La producción de azúcar en crudo cerró al 42,5 % del plan, y se incumplen varios derivados. Se trabaja en la preparación de la próxima zafra.

En el periodo, dijo, se ha mantenido un monitoreo semanal a la situación de los impagos a los productores. Los valores coinciden en unos 1 192 millones de pesos, y aunque han disminuido con relación a meses anteriores, las cifras son elevadas.

Comentó que, a fin de incentivar la importación de materias primas y bienes intermedios, se aprobó extender el plazo de las bonificaciones y excepciones existentes. Se incorporaron unas cien nuevas partidas arancelarias que se aplican, en automático, a todos los actores económicos.

Se avanza en la concertación de contratos de producción del sector estatal con actores económicos no estatales, con destaque para los ramos de la Industria, la Agricultura y la Industria Alimentaria.

Argumentó que, aun cuando se avanza en la siembra de productos, la organización de la contratación y el encadenamiento con las formas productivas existen reservas por explotar.

DEL DESARROLLO DE TODOS LOS ACTORES ECONÓMICOS

En correspondencia con el redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista, fue aprobada la constitución del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.

En el año se constituyeron 77 mipyme estatales, para un total de 330; 816 mipyme privadas, que ahora suman 11 866, y de cooperativas no agropecuarias, para 73. Continúan las acciones para el ordenamiento de sus objetos sociales.

Asimismo, se aprobó el ordenamiento del comercio mayorista para los actores económicos no estatales; sin embargo, es lenta la descentralización de la aprobación de los consejos de Administración Municipal para mipyme privadas y cooperativas no agropecuarias.

El Jefe de Gobierno significó que una buena medida para revertir la situación es el Decreto Ley que implementa las propuestas de funcionamiento de modalidades de negocios entre personas jurídicas estatales y privadas nacionales.

«Esta modalidad de negocios concibe contratos económicos de franquicias, la participación de nacionales con capacidades financiera para encadenarse, la adquisición por una entidad empresarial estatal de participaciones en la sociedad responsabilidad limitada privada, y otras modalidades».

En la actividad de comercio minorista, Marrero Cruz puntualizó que se avanza en la descentralización de facultades, aunque persisten irregularidades en el funcionamiento de las unidades empresariales básicas.

Refirió que continúan afectados los servicios de transportación de cargas y pasajeros, pero que la contribución del fondo de desarrollo en divisas ha sido significativa. Permitió la adquisición y contratación de un catamarán, 150 triciclos, 185 carros fúnebres y 40 ómnibus.

«En resumen, los institutos creados permitirán avanzar en el perfeccionamiento del desarrollo y gestión del entramado empresarial del país, así como en su iniciación efectiva en la economía, lo que impactará positivamente la política aprobada para los negocios mixtos entre el sector estatal y el privado».

DE LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Marrero Cruz destacó que están certificadas y aprobadas las 168 estrategias de desarrollo municipal y las 15 provinciales, y se elaboraron las bases y proyecciones para la propuesta de redimensionamiento de las estructuras y plantillas de los Órganos Locales del Poder Popular.

Significó que concluyó el proceso de actualización de las normas jurídicas para la gestión estratégica del desarrollo territorial, las que se tramitan para su próxima aprobación. Comentó que el Consejo de Ministros aprobó la política y el decreto para la descentralización territorial de competencias.

En el perfeccionamiento de los Servicios Comunales, los organismos rectores no han trabajado en todos los casos con el rigor necesario, y cinco provincias no han construido el paso de esta actividad al sistema empresarial, por lo que se decidió hacer una nueva actualización, según las complejidades actuales.

A fin de mejorar la ejecución de la contribución territorial, se decidió que los municipios retengan el 50 % de los ingresos. Sería disponer de unos 5 441 millones de pesos más para su desarrollo.

En resumen, aunque se avanza, urge pasar a otra etapa de mayor autonomía en el funcionamiento de los municipios.

DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO, LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD NACIONAL

Ante el agravamiento de la situación de seguridad en la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior puntualizaron sus respectivos planes e intensificaron la preparación del personal, el armamento y la técnica.

Se decidió posponer el Ejercicio Baraguá; no obstante, se activó el Consejo de Defensa Nacional y los Consejos de Defensa en las provincias, municipios y zonas, lo que permitió cohesionar el funcionamiento de estos órganos, con la participación directa del pueblo.

Se cumplió con el Ejercicio Meteoro 2025.

Se desarrolló la iv Jornada Nacional de Ciberseguridad, que tuvo como centro de atención el empleo seguro de las tecnologías y servicios que garanticen el proceso de transformación digital.

Se trabaja en el redimensionamiento de las unidades presupuestadas.

Avanza la plataforma Soberanía (www.soberanía.gob.cu) con los siguientes resultados: 9 558 usuarios registrados y 8 189 certificados, permitiendo acceder a los 15 servicios disponibles. En desarrollo nuevos servicios, como la solicitud en línea de: Pasaporte, Antecedentes penales, Certificado fiscal, Contratos digitales de Etecsa, Protección social.

Se realizó un análisis de las personas en situación de vulnerabilidad económica, para una mejor identificación y atención.

Sobre el perfeccionamiento de la actividad de cuadros, Marrero Cruz explicó que se desarrolló el segundo curso nacional para intendentes, el que se replica en todo el país.

Se realizaron 45 movimientos de intendentes, y quedan por cubrir cinco plazas. La plantilla de cuadros está cubierta al 90,1 %, agregó.

Han sido atendidos 1 823 118 planteamientos formulados por los electores a sus delegados. Respondido el 92 %.

Se han atendido 273 309 casos de la población; de ellos el 54 % con razón o con razón en parte. El 61 % de las personas se mostraron conformes con la atención recibida.

En implementación el cronograma para la realización del Censo de Población y Viviendas.

DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

La compleja situación epidemiológica actual ha requerido un esfuerzo superior. De ahí que las medidas adoptadas han permitido disminuir las incidencias y se ejecutan acciones con nuestros científicos y expertos que contribuirán a la contención de las arbovirosis.

Marrero Cruz manifestó que funcionan los esquemas cerrados de divisas del Ministerio de Salud Pública y de BioCubaFarma, por lo que se pudo disponer de 200 millones de dólares para dar pasos en recuperar servicios. No obstante, son insuficientes para cubrir las carencias en el cuadro básico de medicamentos.

Dijo que continúa implementándose el Programa para elevar la calidad del proceso educativo. Por eso, añadió se realizó un análisis integral con los territorios para desarrollar el reordenamiento de la red escolar.

Apuntó que se cumple con la programación cultural y se ha fortalecido el vínculo con las personalidades del sector. Continúan las acciones de preparación para el próximo ciclo olímpico, y se ha dado seguimiento al sistema de atención a los atletas y glorias deportivas.

En cuanto al servicio de abasto de agua a la población, el Primer Ministro resaltó que, como promedio diario, dos millones de habitantes presentan algún tipo de afectación. «Entre las principales acciones de recuperación, se destacan el cambio de matriz energética en los grupos, en los equipos de bombeo, la rehabilitación de plantas potabilizadoras. Se estima cerrar el año con el 67,2 % de la población con un servicio de agua gestionada de manera segura».

Sobre el Programa de la Vivienda, recalcó que no se cumple, por la baja producción local de materiales de la construcción y el déficit de cemento y acero. Como alternativa, dijo, «debe imprimirse un mayor ritmo a la construcción de viviendas a partir de contenedores marítimos».

Refirió que sigue la implementación de la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica. La proyección de la población cubana para el periodo 2025-2050 mantiene la tendencia de una baja fecundidad, y que fallezcan más personas de que las que nacen. Se prevé cerrar el año con 9 600 000 habitantes, y disminuirá a 7 700 000 en 2050.

«El envejecimiento de la población pasará de un 25,7 % al 36,4 %, y la población en edad laboral se reducirá de 5 900 000 a 4 100 000».

La tendencia alerta que hay que tener en cuenta este asunto como una herramienta para la planificación y la toma de decisiones. Deben estar incorporadas en el Plan y en las Estrategias de desarrollo.

Continúa la implementación de las medidas salariales en los sectores de la Salud y Educación, y como reconocimiento al trabajo, se implementó la política para la redistribución y las ejecuciones del fondo de desarrollo de las unidades presupuestadas.

También se ejecutaron las medidas que permitieron incrementar las pensiones hasta 4 000 pesos, que benefició al 88 % de los pensionados. Continúa el desarrollo y perfeccionamiento de los programas sociales, pero urge elevar la calidad de los servicios.

DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DELITO

En el combate a los ilícitos de drogas, se ratifica la política de tolerancia cero. En 46 hechos de recalo enfrentados, se evitó la penetración de más de una tonelada de droga que resultó incautada.

Se logra contener el crecimiento de los delitos contra el ganado.

Se enfrentan con rigor los delitos que atentan contra el orden económico y conductas de corrupción administrativa.

No se contienen las acciones contra los recursos naturales y la flora y fauna silvestre, en especial de la minería ilegal.

Han sido identificadas 72 879 ilegalidades en el ordenamiento territorial urbanístico, y se han erradicado 19 717.

DE LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

El Jefe de Gobierno, al referirse a este tema tan sensible –tanto para el bienestar de la población como para el desarrollo económico del país– expuso que en el Programa para la recuperación del SEN se ha trabajado bajo las complejas condiciones financieras del país, destinando más de 1 150 millones de dólares para su gestión.

Ello, agregó, ha permitido recuperar 422 megawatts (MW) de la generación distribuida, y totalizar así 1 000 MW disponibles. De la generación térmica, se han recuperado 228 MW.

Igualmente se han sincronizado 778 MW por la instalación de 41 parques solares fotovoltaicos, que logran producir más del 30 % de la generación total del país en un momento del día.

Al terminar el año, se prevé alcanzar unos 1 000 MW, incrementando la participación de las fuentes renovables de energía en un 7 % con relación a 2024, lo que nos permitirá alcanzar el 10 %.

A pesar del trabajo realizado, la situación del SEN continúa siendo muy compleja, con un déficit diario promedio de entre 1 500 y 1 700 MW. Los últimos días han superado los 2 000 MW, con afectaciones al servicio las 24 horas, lo que acentúa el malestar en la población y los perjuicios a la economía.

Ha incidido, fundamentalmente, la inestabilidad de las termoeléctricas y la falta de combustible para la generación distribuida, con cerca de 1 000 MW indisponibles por este concepto.

DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN, LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Sobre los pilares de la gestión del Gobierno, en la ciencia y la innovación se ejecutaron, entre otras acciones, la ractualización de la cartera de proyectos; se estructuraron 11 proyectos estratégicos que cierran ciclo; se han recertificado cuatro Empresas de Alta Tecnología y fueron aprobadas cinco nuevas.

En una primera evaluación del impacto del conocimiento en el desarrollo económico del país, se determinó que el aporte en las ventas netas totales representa el 35 %, y en las exportaciones de bienes y servicios el 55 %.

En la transformación digital, fue aprobada la creación del Consorcio de la Inteligencia Artificial y desplegada la solución de Historia Clínica Digital en cinco centros hospitalarios.

A partir de las medidas implementadas por Etecsa desde el 30 de mayo, se han ingresado 146 600 000 dólares, que ha permitido la recuperación gradual de infraestructuras.

El proceso de implementación de la Ley de Comunicación Social revela que el 62 % de las entidades se encuentra en un nivel medio de cumplimiento, lo que indica que aún existen aspectos por superar. El 51 % de las organizaciones solicitaron al Consejo de la Marca País la autorización de uso.

DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO

Se han efectuado 16 484 reuniones, con 138 616 intervenciones.

Se han formulado 32 100 propuestas, de ellas, el 25,2 % vinculadas al Objetivo General 1. En 4 647 reuniones no se han realizado propuestas.

Se procesarán los planteamientos y propuestas formulados, que serán insumos importantes para la elaboración del Programa de Gobierno del año 2026.

Hasta el momento, precisó que las principales propuestas se relacionan con el incremento de la producción nacional de alimentos, la reducción de la inflación, el control de los precios, subsidios a personas y no a productos, consolidación de la bancarización, elevar la calidad del proceso docente educativo, fortalecer el Sistema Nacional de Salud, el proceso de contratación con las formas productivas, el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, e impulsar la transición energética.

El Primer Ministro significó que la perspectiva de la economía cubana para el presente año es al decrecimiento, por limitaciones objetivas, en especial la insuficiencia de ingreso de divisas, la inestabilidad de SEN y el desabastecimiento de combustible; «pero también por insuficiencias propias».

Destacó que incrementar la disponibilidad de divisas es nuestro principal desafío. La búsqueda de alternativas y soluciones viables con nuevas fórmulas para la relación entre los diferentes actores económicos, así como la flexibilidad para la inversión extranjera son políticas aprobadas que deben comenzar a dar resultados en 2026.

«La discusión y análisis del Programa exige del esfuerzo mancomunado de todos, constituye un espacio para mirarnos por dentro y definir qué más se puede hacer para su implementación. De las propuestas que de él emanen, se garantizará el perfeccionamiento y apoyo al Programa de Gobierno», significó.