La luz que no se apaga: un homenaje en el día del educador cubano (+Fotos)

En una jornada donde la memoria y el futuro se dieron la mano, la provincia de Santiago de Cuba rindió homenaje a sus educadores, en el mismo día que marca, en el calendario de la nación, el triunfo de la Campaña de Alfabetización.

El acto no fue solo un recordatorio, sino una celebración viva que encontró su escenario perfecto en la inauguración de la escuela “Gabriela Mistral” en el Puerto de Boniato.

La mañana se tiñó de un simbolismo profundo, mientras el país evocaba aquella epopeya educativa que hace décadas declaró a Cuba territorio libre de analfabetismo, aquí se abrían las puertas de un nuevo centro escolar, como testamento de que aquella luz encendida nunca se ha apagado.

Es la luz del magisterio, “amante y consagrado a su profesión”, como se recordó en el acto, que trabaja día a día por sostener las conquistas sociales.

La ceremonia, cargada de emoción y solemnidad, estuvo presidida por Beatriz Jhonson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primera Secretaria en la provincia, a su lado, compartiendo la responsabilidad y el orgullo del momento, estuvieron Manuel Falcón Hernández, Gobernador provincial; el Doctor en Ciencias de la Educación Raúl Samón Soto, Director General de Educación en el territorio; Leydimi Área Alba, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte; y Leidy Salina Gallo, Presidenta de la Asociación de Pedagogos de Cuba en Santiago.

El acto congregó, además, a cuadros y funcionarios de las organizaciones políticas y de masas, educadores destacados de la provincia, y una cálida representación de maestros, profesores y familias que desde ya hicieron suyo el nuevo espacio.La escuela “Gabriza Mistral”, que lleva el nombre de la poetisa chilena y pedagoga universal, se erige no solo como una infraestructura más, sino como un puente.

Un puente entre el histórico 22 de diciembre de 1961, cuando Cuba aprendió a leer y a escribir, y el 22 de diciembre de hoy, donde se reafirma el compromiso de seguir enseñando, de seguir creciendo.

En sus aulas, que pronto resonarán con las voces de los estudiantes, parece habitar ya el espíritu de aquellos jóvenes alfabetizadores y la consagración silenciosa de generaciones de docentes.

Es un recordatorio material de que la verdadera revolución, como la educación, es una obra que nunca termina, que se renueva con cada niño que aprende, con cada maestro que entrega su conocimiento y con cada escuela que abre sus puertas para iluminar el camino del mañana.

Hoy, Santiago de Cuba no solo recordó una hazaña, la encarnó.

En la unión del homenaje al magisterio y la inauguración de un nuevo templo del saber, la provincia dibujó un círculo perfecto entre el ayer, el hoy y el porvenir, demostrando que la más grande conquista es, y será siempre, la que se siembra en la mente y el corazón del pueblo.