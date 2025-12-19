La complejidad actual exige respuestas más profundas, rápidas y responsables

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, asistió al vi Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, que sesionó este jueves.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó críticamente el estado actual de la economía nacional, «acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo».

Aseguró, sin embargo, que «no hay espacio para la administración resignada de la crisis», y resaltó las capacidades, especialmente de la Asamblea Nacional, para enfrentar el momento «con sentido de urgencia, serenidad, realismo y compromiso».

Sobre el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía –presentado por el Primer Ministro y debatido por el Parlamento–, instruyó que «no puede seguir siendo un documento de referencia: tiene que convertirse en la hoja de ruta obligatoria de todos los organismos, empresas y territorios».

A cada problema complejo de la realidad nacional, orientó que la respuesta sea «mayor creatividad, mayor disciplina, mayor control y una lucha sin cuartel contra los lastres que nos frenan: la burocracia, la indolencia y la corrupción».

Recordó que el Comité Central del Partido, en su más reciente Pleno, dejó establecido un método de trabajo: «estabilización macroeconómica, corrección de distorsiones y reimpulso productivo, no como consignas, sino como sistema de decisiones concretas, con plazos y responsables».

Sobre la estabilidad macroeconómica, el Jefe de Estado afirmó que «no es un lujo tecnocrático; es condición para que el salario valga, para que el mercado funcione, no para sí mismo, sino para garantizar una política social sostenible».

Acerca del Plan de la Economía para 2026, dijo que es un plan de ofensiva y reajuste; pero no un ajuste técnico: «es una necesidad revolucionaria para perfeccionar el socialismo en construcción, hacerlo más próspero, sostenible y justo.

Del peligro mayor que sigue siendo el Gobierno de Estados Unidos, subrayó la agresión económica incesante a Cuba, y en el marco regional, refirió la hostilidad contra Venezuela, resultado de una doctrina que pretende imponer la voluntad arbitraria y el dominio mediante amenazas, coerción e incluso la agresión directa.

En la sesión fueron presentados, debatidos y aprobados el Plan de la Economía y la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2026.

También se aprobó la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La norma introduce conceptos modernos para dinamizar la innovación en la economía; promueve la creación y el desarrollo de Empresas de Base Tecnológica (EBT) y Empresas de Alta Tecnología (eat), parques científico-tecnológicos, empresas de interfaz y fundaciones. Establece incentivos fiscales y financieros, así como un régimen de incubación para nuevas empresas.

Se creará el Fondo Financiero de Ciencia e Innovación, alimentado por un aporte del 10 % del impuesto sobre utilidades de las EAT, parques y otras estructuras dinamizadoras.

Esta ley responsabiliza a los gobiernos locales, con el apoyo de las universidades y el Citma, de promover sistemas territoriales de innovación y consolidar los polos científicos.

Al presentar la actualización del Cronograma Legislativo, la nueva ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, explicó que, desde la entrada en vigor de la Constitución de la República, en 2019, se han aprobado 58 leyes y 130 decretos-leyes, para un total de 188 normas jurídicas de rango superior.

En el año 2025 se aprobaron las leyes del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas; del Sistema Deportivo Cubano; Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes; del Registro Civil; de Reforma Constitucional; del Presupuesto del Estado para el año 2026; General de Ciencia, Tecnología e Innovación; y de Reducción excepcional del actual periodo de duración del mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.

En el vi Periodo Ordinario de Sesiones, los diputados eligieron a José Luis Toledo Santander para secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, luego de la renuncia como diputado de Homero Acosta Álvarez.

También fue electa, como miembro del Consejo de Estado, Litza Elena González Desdín, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria.

Como presidente del Tribunal Supremo Popular, los diputados eligieron a Oscar Manuel Silvera Martínez, anterior ministro de Justicia.

La Asamblea Nacional aprobó la propuesta del Presidente Díaz-Canel, de designar a Rosabel Gamón Verde como ministra de Justicia.

En la jornada también tomaron posesión de su cargo ocho nuevos diputados, quienes amplían la representación popular en el máximo órgano del poder del Estado.