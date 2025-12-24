Habaneros celebraron aniversario 67 del Triunfo de la Revolución (+Fotos)

Los habaneros ratificaron su compromiso con la defensa y continuidad de la Revolución y el socialismo durante el acto provincial por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana, efectuado este martes en la Tribuna Antiimperialista José Martí, precisó el periódico Tribuna de La Habana.

La conmemoración estuvo presidida por José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y jefe de su Departamento Agroalimentario; junto a Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del PCC en la capital, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de La Habana.

Participaron además dirigentes provinciales de la Unión de Jóvenes Comunistas, representantes de organizaciones de masas, cuadros y trabajadores del PCC, el Poder Popular y entidades de la producción y los servicios radicados en la capital.

La actividad político-cultural comenzó con la interpretación del tema La Lupe, de la autoría del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, y continuó con la entrega de diplomas a la División La Habana de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), la Oficina Nacional de la Administración Tributaria y el Departamento de Salud Mental de la Dirección General de Salud.

Fueron reconocidos los municipios de Cotorro, Arroyo Naranjo, Diez de Octubre, Playa y Plaza de la Revolución por la labor realizada en el año 2025 en las esferas del trabajo político-ideológico y la economía.

Como parte de la conmemoración se entregó el carnet de militantes del PCC a un grupo de trabajadores por sus méritos en el desempeño laboral, social y político.

En las palabras centrales, Izquierdo Alonso evocó a los mártires de la Revolución y a su líder histórico Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y se refirió a los desafíos enfrentados en 2025, entre ellos la insuficiente producción de alimentos, la inflación y las deficiencias en servicios básicos, agravados por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense.

Señaló además problemáticas como el delito, las indisciplinas sociales, las ilegalidades, la corrupción y las drogas, destacando el trabajo de prevención realizado en conjunto por sectores de la Salud, la Educación y las organizaciones políticas y sociales.

Convocó a los cuadros a trabajar en 2026 para corregir problemas, aplicar la ciencia y la innovación, y aprovechar las reservas de eficiencia y productividad, en línea con el llamado del General de Ejército Raúl Castro Ruz a dedicar esfuerzos a la recuperación del país.

Recordó también el pronunciamiento del Primer Secretario del CCPCC y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien afirmó que la respuesta a la crisis debe ser más creatividad, disciplina y control, con enfrentamiento a la burocracia y la corrupción.

Izquierdo Alonso subrayó la importancia del proceso de discusión del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, vigente hasta el 30 de diciembre, como muestra del modelo de participación popular.

Finalmente, reafirmó la solidaridad del pueblo, el Partido y el Gobierno cubano con la República Bolivariana de Venezuela, y convocó a iniciar el año 2026 con la fe en la victoria, la convicción de que sí se puede y la resistencia creativa.