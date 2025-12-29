Ferias de fin de año en Santiago saludan aniversario 67 de la Revolución (+Fotos)

Santiago de Cuba vive estos días un ambiente de renovado dinamismo comercial con la celebración de sus tradicionales ferias agropecuarias y de productos varios, organizadas con motivo de las festividades de fin de año.

Estos espacios, distribuidos en distintos puntos de la ciudad, buscan ampliar y diversificar las ofertas para la población, asegurando mayores opciones para las celebraciones de diciembre.

Productores locales, cooperativas y actores económicos confluyen para acercar sus mercancías directamente a las familias santiagueras.

Más allá del objetivo comercial inmediato, estas ferias se insertan en el programa de actividades con que el territorio conmemora la proximidad del 67 aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana.

De esta forma, la vitalidad de los mercados locales y el abastecimiento se unen al espíritu de celebración patria.

Así, la llamada «Indómita» capital combina el jolgorio y la utilidad de las ferias con la conmemoración de una fecha histórica, ofreciendo a sus habitantes una opción práctica para los preparativos de fin de año mientras se honra un nuevo aniversario de la gesta revolucionaria.