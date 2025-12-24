miércoles 24 diciembre 2025
EEUU viola derecho internacional, denuncia dirigente del Parlasur

El despliegue de fuerzas militares por Estados Unidos y sus bombardeos en el Caribe constituyen una violación flagrante al derecho internacional y vulneran los mecanismos de solución pacífica de controversias, denuncia dirigente argentina del Palasur.

En un comentario que publica hoy el diario Página12, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, Victoria Donda, recalca que son acciones contra la paz regional y contradicen los consensos alcanzados por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Recuerda que ese mecanismo regional “declaró a nuestra región como un territorio de paz. Toda acción unilateral de carácter bélico, por más justificación que se intente construir, atenta contra el principio de no intervención y ofende la dignidad de los pueblos”. La política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe combina, de manera preocupante y grosera, presiones militares, financieras y diplomáticas, enumera Donda.

Esas estrategias –advierte- lejos de ser nuevas, han encontrado en la región un terreno fértil para la imposición de condicionalidades, bloqueos económicos y, en casos extremos, intervenciones armadas.

“No podemos dejar de señalar que el intervencionismo militar y el financiero son dos caras de una misma moneda: la lógica de subordinación y dependencia”, advierte Donda quien es abogada de profesión.

Ese modelo –alerta- busca condicionar los procesos de desarrollo, generando vulnerabilidad política, dependencia económica y, en última instancia, pérdida de soberanía.

“Frente a este escenario, resulta imprescindible expresar el más enérgico repudio a la política de intervención y bombardeo desplegada por Estados Unidos en el Caribe”, exhorta la también profesora de la Universidad Nacional de La Plata.

En su llamado, explica que el rechazo no debe ser sólo por la violación a la soberanía de los pueblos involucrados, sino también por el daño irreparable que se infringe a la confianza, la cohesión regional y la búsqueda de soluciones pacíficas.

“Hoy más que nunca, debemos reafirmar nuestra solidaridad con los pueblos del Caribe y de América Latina que padecen las consecuencias de la injerencia extranjera”, reclama Donda.

El compromiso con la paz, la autodeterminación y la integración regional –añade- no es una aspiración abstracta, sino una necesidad urgente para garantizar un futuro digno y soberano.

“América Latina y el Caribe tienen la oportunidad histórica de decir basta a la subordinación y avanzar hacia una agenda propia, basada en el respeto, la cooperación y la defensa irrestricta de sus derechos fundamentales”, concluye la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur.

junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
