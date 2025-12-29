lunes 29 diciembre 2025
Cuba expresa solidaridad con México tras accidente ferroviario

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó hoy sus sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de México por el descarrilamiento de un tren interoceánico en el sur del país, que dejó al menos 13 muertos y 98 heridos.

El mandatario lamentó el siniestro en su cuenta en la red social X y reiteró “toda nuestra solidaridad” con el pueblo mexicano.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez también transmitió las condolencias de Cuba y su respaldo ante las víctimas y lesionados del accidente ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Según informó la Secretaría de Marina de México, el hecho tuvo lugar en la línea Z del ferrocarril en el estado de Oaxaca, donde viajaban 241 pasajeros y nueve tripulantes en dos locomotoras y cuatro vagones.

Del total de afectados, 36 heridos permanecen bajo atención hospitalaria, mientras que 139 personas ya fueron reportadas fuera de peligro.

La institución, responsable de la operación ferroviaria, detalló que movilizó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico para labores de rescate y búsqueda.

Asimismo, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades competentes para esclarecer las causas del siniestro.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
