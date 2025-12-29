Cuba expresa solidaridad con México tras accidente ferroviario

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó hoy sus sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de México por el descarrilamiento de un tren interoceánico en el sur del país, que dejó al menos 13 muertos y 98 heridos.

El mandatario lamentó el siniestro en su cuenta en la red social X y reiteró “toda nuestra solidaridad” con el pueblo mexicano.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez también transmitió las condolencias de Cuba y su respaldo ante las víctimas y lesionados del accidente ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Según informó la Secretaría de Marina de México, el hecho tuvo lugar en la línea Z del ferrocarril en el estado de Oaxaca, donde viajaban 241 pasajeros y nueve tripulantes en dos locomotoras y cuatro vagones.

Del total de afectados, 36 heridos permanecen bajo atención hospitalaria, mientras que 139 personas ya fueron reportadas fuera de peligro.

La institución, responsable de la operación ferroviaria, detalló que movilizó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico para labores de rescate y búsqueda.

Asimismo, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades competentes para esclarecer las causas del siniestro.