lunes 29 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba avanza en montaje de sistema de almacenamiento de energía

Picture of ACN
ACN

 Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó hoy que la inversión en equipos de acumulación de energía forma parte del Plan de Gobierno para la Recuperación del Sistema Electroenergético Nacional.

   A través de la red social X, el Canciller respondió a una publicación de la Unión Eléctrica (UNE) que anunciaba  el inicio del montaje del primer contenedor de baterías de un Sistema de Almacenamiento de Energía (BESS, por sus siglas en inglés) en la localidad de Cueto, provincia de Holguín.

   Esta inversión ofrecerá más estabilidad y soberanía al sistema eléctrico nacional, destacó el Canciller, quien resaltó que se continúa trabajando con ahínco por el bienestar del pueblo.

   La obra, que se ejecuta de conjunto con la Unión Constructora Militar (UCM), representa la materialización concreta de uno de los proyectos más esperados para enfrentar la crisis energética que afecta al país. 

   Los sistemas BESS permiten almacenar el excedente de energía generada en momentos de baja demanda para liberarla en períodos de alto consumo o cuando hay interrupciones en la generación, suavizando las fluctuaciones y mejorando la fiabilidad de toda la red.

   Este avance en Cueto forma parte de un plan más amplio que contempla la instalación de varios sistemas similares en puntos clave del país. 

   La inversión en tecnología de almacenamiento es vista como un componente fundamental para incrementar la resiliencia del sistema, integrar de manera más eficiente las fuentes de energía renovable intermitente y avanzar hacia una mayor soberanía energética, reduciendo la vulnerabilidad ante fallas en centrales termoeléctricas.

Destacadas
Se despliega Feria Agropecuaria y Comercial de Fin de Año en Santiago de Cuba
Grupo Temporal de Trabajo chequea servicios vitales en Songo-La Maya tras las intensas lluvias (+Fotos)
Impulsan cosecha de café y otros productos en Santiago de Cuba, tras impacto de las lluvias
Evalúan afectaciones directivos de la vivienda en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios