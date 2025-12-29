Cuba avanza en montaje de sistema de almacenamiento de energía

Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó hoy que la inversión en equipos de acumulación de energía forma parte del Plan de Gobierno para la Recuperación del Sistema Electroenergético Nacional.

A través de la red social X, el Canciller respondió a una publicación de la Unión Eléctrica (UNE) que anunciaba el inicio del montaje del primer contenedor de baterías de un Sistema de Almacenamiento de Energía (BESS, por sus siglas en inglés) en la localidad de Cueto, provincia de Holguín.

Esta inversión ofrecerá más estabilidad y soberanía al sistema eléctrico nacional, destacó el Canciller, quien resaltó que se continúa trabajando con ahínco por el bienestar del pueblo.

La obra, que se ejecuta de conjunto con la Unión Constructora Militar (UCM), representa la materialización concreta de uno de los proyectos más esperados para enfrentar la crisis energética que afecta al país.

Los sistemas BESS permiten almacenar el excedente de energía generada en momentos de baja demanda para liberarla en períodos de alto consumo o cuando hay interrupciones en la generación, suavizando las fluctuaciones y mejorando la fiabilidad de toda la red.

Este avance en Cueto forma parte de un plan más amplio que contempla la instalación de varios sistemas similares en puntos clave del país.

La inversión en tecnología de almacenamiento es vista como un componente fundamental para incrementar la resiliencia del sistema, integrar de manera más eficiente las fuentes de energía renovable intermitente y avanzar hacia una mayor soberanía energética, reduciendo la vulnerabilidad ante fallas en centrales termoeléctricas.