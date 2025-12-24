Crónica de una periodista imprescindible en las montañas sanluiseras

Ha concluido el balance anual en la emisora Radio Majaguabo, del municipio San Luis, en Santiago de Cuba, y una información publicada en Facebook llamó la atención de este colaborador de Tvsantiago: la periodista Yaniuska Pérez Verdecia fue reconocida como trabajadora más integral del año.

Con 13 años de ejercicio profesional, esta joven reportera se ha convertido en una cronista imprescindible de los parajes de esencia agropecuaria y montuna del territorio sanluisero. Con la modestia que la caracteriza, agradeció el reconocimiento: “gracias a todos mis compañeros por valorar mi labor durante el año; aún me falta mucho por mejorar, pero sus felicitaciones y buenos deseos son un gran aliciente para mi espíritu, en un período que fue particularmente difícil para todos”.

No es extraño encontrar a Yaniuska en los rincones más apartados del municipio: La Caoba, Paraíso, Pedernal, Chamarreta, Piloto del Medio, Nuevo Mundo, Bucuey, Sabanilla, El Palmar, El Tetuán, La Escondida, La Huaca, La Mejorana, entre otros. Hasta allí llega en busca de historias cotidianas que, aunque aparentemente repetidas, conservan siempre su valor humano y social, no tanto por el interés noticioso inmediato, sino por la sencillez y autenticidad de sus protagonistas.

Portadora del Premio Gloria Cuadras de la Cruz 2024, que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Santiago de Cuba, esta realizadora radial se distingue además por su dominio de varias especialidades de la producción radiofónica, y aunque siempre dispuesta a asumir la cobertura de cualquier suceso informativo en el municipio, es en el sector agropecuario donde realmente brilla, razón por la cual ha sido bautizada como “La Reina de las Montañas Sanluiseras”.

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Oriente, Yaniuska inició su trayectoria profesional en Radio Majaguabo durante el cumplimiento de su servicio social. Aunque es oriunda del poblado de Jamaica, en el municipio guantanamero de Manuel Tames, decidió permanecer en San Luis, donde ha echado raíces profesionales y humanas.

Al recibir, este 18 de diciembre de 2025, la condición de trabajadora más integral de Radio Majaguabo, expresó también su gratitud hacia quienes dan sentido a su labor cotidiana:

“agradezco a los oyentes, a los campesinos, cooperativistas, obreros y jóvenes, protagonistas permanentes de las historias que más disfruto contar, esas que nacen en los lugares más intrincados del municipio de San Luis”.