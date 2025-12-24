miércoles 24 diciembre 2025
Convierten contenedores en viviendas en La Habana (+ Fotos)

Picture of ACN
ACN

El Programa de la Vivienda del Ministerio de la Construcción informó que más de tres mil 500 contenedores marítimos de último uso se transformarán en viviendas modulares, como parte de una estrategia estatal para enfrentar el déficit habitacional en Cuba, precisó el periódico Granma.

En la Unidad Empresarial de Base Producciones Metálicas, ubicada en Guanabacoa, se ejecutan las primeras adaptaciones de los módulos, que serán distribuidos en municipios de la capital, según declaró al medio Delilah Díaz Fernández, directora del Programa de la Vivienda.

Los contenedores, con capacidad de 29 metros cuadrados, se acondicionan con marcos de puertas y ventanas, además de espacios para sala, cocina-comedor, baño y dos habitaciones. La terminación incluye pintura anticorrosiva y revestimiento interior para mejorar la habitabilidad.

Díaz Fernández explicó que las viviendas se asignarán a trabajadores de parques solares fotovoltaicos, personas afectadas por derrumbes totales y familias en situación de vulnerabilidad, mediante los gobiernos locales y las direcciones provinciales y municipales de la Vivienda.

El financiamiento proviene del Presupuesto del Estado, mientras que los beneficiarios deberán pagar un monto establecido por el Banco, variable según los materiales empleados y el nivel de terminación.

Juan Reyes, carpintero de la UEB, declaró que su equipo trabaja sin descanso para concluir las primeras 35 casas destinadas al reparto La Solita, en Arroyo Naranjo.

Oscar Díaz Díaz, segundo jefe de producción de la entidad, señaló que las labores incluyen instalación eléctrica y revestimiento con plywood, aunque reconoció que la falta de combustible y electricidad ha ralentizado el proceso.

El proyecto prevé que las viviendas se integren en modelos urbanos más amplios y sostenibles, como parte de las soluciones constructivas que impulsa el país para enfrentar la escasez de materiales y los altos costos de la edificación tradicional.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
