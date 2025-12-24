Convierten contenedores en viviendas en La Habana (+ Fotos)

El Programa de la Vivienda del Ministerio de la Construcción informó que más de tres mil 500 contenedores marítimos de último uso se transformarán en viviendas modulares, como parte de una estrategia estatal para enfrentar el déficit habitacional en Cuba, precisó el periódico Granma.

En la Unidad Empresarial de Base Producciones Metálicas, ubicada en Guanabacoa, se ejecutan las primeras adaptaciones de los módulos, que serán distribuidos en municipios de la capital, según declaró al medio Delilah Díaz Fernández, directora del Programa de la Vivienda.

Los contenedores, con capacidad de 29 metros cuadrados, se acondicionan con marcos de puertas y ventanas, además de espacios para sala, cocina-comedor, baño y dos habitaciones. La terminación incluye pintura anticorrosiva y revestimiento interior para mejorar la habitabilidad.

Díaz Fernández explicó que las viviendas se asignarán a trabajadores de parques solares fotovoltaicos, personas afectadas por derrumbes totales y familias en situación de vulnerabilidad, mediante los gobiernos locales y las direcciones provinciales y municipales de la Vivienda.

El financiamiento proviene del Presupuesto del Estado, mientras que los beneficiarios deberán pagar un monto establecido por el Banco, variable según los materiales empleados y el nivel de terminación.

Juan Reyes, carpintero de la UEB, declaró que su equipo trabaja sin descanso para concluir las primeras 35 casas destinadas al reparto La Solita, en Arroyo Naranjo.

Oscar Díaz Díaz, segundo jefe de producción de la entidad, señaló que las labores incluyen instalación eléctrica y revestimiento con plywood, aunque reconoció que la falta de combustible y electricidad ha ralentizado el proceso.

El proyecto prevé que las viviendas se integren en modelos urbanos más amplios y sostenibles, como parte de las soluciones constructivas que impulsa el país para enfrentar la escasez de materiales y los altos costos de la edificación tradicional.