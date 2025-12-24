miércoles 24 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Contribuye Programa Territorial de recursos naturales y medio ambiente al desarrollo sostenible

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

El Programa Territorial de Recursos Naturales y  Medio ambiente que lidera el  CITMA en la provincia de Santiago de Cuba permite enfocar las estrategias de trabajo en proyectos e investigaciones que respondan a los principales problemas medioambientales de ese territorio y al mismo tiempo, se visibiliza en las acciones que se ejecutan para el desarrollo local y sostenible para beneficio social.

En todos los  resultados del Programa Territorial de Recursos naturales y Medio  Ambiente tiene mucho que ver el impulso y la dedicación de la Máster en Ciencias Carmen Calderín Medina, jefa de este  Programa.

Destacadas
Santiago de Cuba conmemora el 67 Aniversario del Triunfo de la Revolución (+Fotos)
Garantiza institución educativa santiaguera la lengua de señas como puerta abierta a la inclusión
Celebra Fundación Caguayo aniversario 30
Realizan donativo a casa de niños sin amparo parental
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios