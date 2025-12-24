Contribuye Programa Territorial de recursos naturales y medio ambiente al desarrollo sostenible

El Programa Territorial de Recursos Naturales y Medio ambiente que lidera el CITMA en la provincia de Santiago de Cuba permite enfocar las estrategias de trabajo en proyectos e investigaciones que respondan a los principales problemas medioambientales de ese territorio y al mismo tiempo, se visibiliza en las acciones que se ejecutan para el desarrollo local y sostenible para beneficio social.

En todos los resultados del Programa Territorial de Recursos naturales y Medio Ambiente tiene mucho que ver el impulso y la dedicación de la Máster en Ciencias Carmen Calderín Medina, jefa de este Programa.