jueves 18 diciembre 2025
Contribuye joven club santiago en la digitalización de registros civiles

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Bajo la premisa de preservar la memoria histórica y familiar de la sociedad cubana, el ministerio de justicia de conjunto con los joven club de computación y electrónica se han dado a la tarea de digitalizar los registros civiles de la población. Desde el pasado 10 de septiembre hasta la fecha, en santiago de cuba, cerca de 850 mil folios se encuentran en la base de datos del registro civil para mayor documentación de los usuarios.

