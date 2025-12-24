Celebró Sistema de Tribunales Populares en Santiago de Cuba, aniversario 52 de su constitución Por: Naylet Hernández Blanc (+Fotos)

» Solo hay honra en la satisfacción de la justicia», bajo esa premisa martiana y el legado del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, el sistema de Tribunales Populares en Santiago de Cuba celebró el aniversario cincuenta y dos de su constitución.

Con la presencia de Yipsi Pedreira Rodríguez, Presidenta del Tribunal Provincial Popular, y otros directivos del sector jurídico, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba en este territorio suroriental, la celebración se dedicó al reconocimiento, al trabajo consagrado de jueces, secretarios auxiliares y trabajadores.

Es así que se estimularon por diez, veinte y treinta años de servicio ininterrumpido a ocho jueces, en tanto, el Comité Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Administración Pública otorgó la distinción «Enrique Hart Dávalos», por los méritos alcanzados durante veinte años o más a este sector, con una actitud ejemplar, y consecuente con los principios revolucionarios.

Trascendental para el sistema de tribunales populares es la toma de posesión como jueces, momento que marca el inicio de la carrera judicial.

Una de ellas, Saray Hechavarría Reyes, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente y vinculada al Tribunal Provincial Popular: «es un orgullo, me siento muy grande y con una responsabilidad grandísima.

Es cumplir un sueño desde niña».El reconocimiento al Mérito Judicial constituye el galardón a la trayectoria impecable, dedicada a la noble tarea de impartir justicia en nombre del pueblo, y premia la ética inquebrantable y la sensibilidad ante los conflictos dilucidados.

Tres juezas consagradas recibieron la alta condecoración que entrega el tribunal supremo popular.Una de ellas Angélica Maurelo Carbonell, agradeció y destacó en sus palabras, el valor del reconocimiento: » En nombre de mis compañeros, la condición que hoy recibimos nos compromete a seguir aportando un servicio judicial de calidad».

También este día, la Fiscalía General de la República conmemora su aniversario cincuenta y dos. “No puede haber paz sin justicia, no puede haber democracia sin justicia”, idea del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz presidió, la celebración de este órgano del Estado, responsabilizado con el ejercicio de la acción penal y el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiones legales.

Una jornada que también reconoció a fiscales y trabajadores que por 10, 15,20 y 25 años han dedicado su labor ininterrumpida con una meritoria trayectoria.

Yordanis Cuello Aranda, Fiscal jefa del Tribunal Municipal de Segundo Frente y Mailen Fontel Estrada, fiscal provincial del Departamento de Procesos Penales, fueron de las reconocidas que refirieron su orgullo por pertenecer a la gran familia de la Fiscalía y que «este es un reconocimiento al trabajo que desarrollamos, los años de servicios, la labor y la entrega que de alguna manera uno da, porque la Fiscalía, es un órgano que representa al Estado, es algo muy hermoso, pero de mucha responsabilidad, que hay que dedicarle empeño, mucho sentido de pertenencia para poder lograr el resultado de trabajo».

De manera especial se entregó el reconocimiento por 35 años de servicio fiel a la Fiscalía General de la República de Cuba a Maritza Paredes Orra, Fiscal jefa en la provincia de Cuba y a la Asistente fiscal, María del Carmen Beyries Deler.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública, se unió al agasajo y entregó la distinción «Enrique Hart Dávalos» a los fiscales Alionuska Castillo Calderón y Yordanis Coello Aranda por el desempeño en el órgano jurídico.

Como colofón de la celebración, Adriana Bonne Smith, fiscal jefa del departamento de Cuadros, leyó las palabras de Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República con la felicitación al colectivo santiaguero y enalteció el desempeño de estos operadores del Derecho, donde el fiscal de hoy y del futuro tiene el honor y el deber de Salvar toda la justicia conquistada, en correspondencia con las enseñanzas de nuestro invicto Comandante en Jefe a quien rendimos tributo de manera especial en el año de su Centenario.

El aniversario 52 de la Constitución del sistema de Tribunales Populares y de la Fiscalía General de la República de Cuba, una celebración que enaltece el desempeño fiel de hombres y mujeres por la justicia social y la preservación de la legalidad.