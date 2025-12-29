Celebraron pobladores de Tercer Frente aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana

En un contexto marcado por las acciones de recuperación de los daños ocasionados por el Huracán Melissa, el municipio Tercer Frente celebró este 29 de diciembre el acto por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana.

La ceremonia, encabezada por las máximas autoridades políticas y gubernamentales locales, reunió a una amplia representación de pobladores de estas históricas montañas santiagueras, quienes acudieron con orgullo y compromiso a rendir homenaje a la gesta que cambió para siempre el destino de la nación.

Junto a solistas, declamadores y la música tradicional de este terruño, se reconoció el esfuerzo de las ocho zonas de Defensa que supieron sobreponerse a las afectaciones provocadas por el evento meteorológico, demostrando disciplina, unidad y capacidad de resistencia.

A su vez, el Buró del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia indómita hicieron entrega de un reconocimiento especial al pueblo del Tercer Frente por la dedicación y el esfuerzo demostrados en el cumplimiento de las tareas en saludo al Día de la Victoria, el próximo 1ro de enero, reafirmando la confianza en la fuerza colectiva de estas comunidades serranas.

En sus palabras, Yoneisis Castellano Junco, Primer Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, resaltó la valentía y el espíritu de sacrificio de los pobladores, quienes han sabido enfrentar cada desafío con la certeza de que la Revolución sigue siendo guía y sostén en los momentos más difíciles.

Hoy, cuando nos preparamos para recibir el año 2026, el pueblo del Tercer Frente lo hace con la mirada puesta en el futuro y con el corazón lleno de esperanza. Será un año especial, marcado por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Líder histórico de la Revolución Cubana, cuya vida y pensamiento continúan iluminando el camino de la patria.

En medio de los retos de la recuperación económica y el desarrollo social, la voluntad de resistir y avanzar se convierte en fuerza común. Con unidad, disciplina y confianza en el porvenir, este municipio serrano reafirma que cada esfuerzo será recompensado, que cada sacrificio traerá frutos, y que el futuro se construirá con dignidad y amor por la tierra que nos vio nacer.

El 2026 será, para el Tercer Frente y para toda Cuba, un año de conquistas y sueños renovados. Bajo la inspiración de Fidel y el legado de la Revolución, nuestro pueblo seguirá levantándose con la certeza de que la esperanza es invencible, y que la prosperidad y el bienestar llegarán como fruto de la resistencia, el trabajo y la unidad de todos.