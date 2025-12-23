Brasil buscar intensificar diálogo entre EEUU y Venezuela

Brasil busca intensificar el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, ante la intensificación de la escala bélica estadounidense en el Caribe, revela hoy el portal UOL.

Refiere que el Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores temen que las tensiones sigan aumentando, aunque considera improbable un posible conflicto armado, pero no imposible. Para evitar cualquier acción, insiste en el diálogo.

Diplomáticos brasileños en ambos países procuran platicar para evaluar la situación y calmar los ánimos.

El lunes, un tercer petrolero vinculado a Venezuela fue interceptado por Estados Unidos, según medios internacionales, aunque la Casa Blanca no ha confirmado el hecho.

Tales acciones, señala UOL, irritaron al presidente Luiz Inácio Lula de Silva, quien busca un papel conciliador.

En un discurso en la cumbre del Mercado Común del Sur, realizada el sábado, alertó que «una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo».

Según diplomáticos brasileños, se trata tanto de una cuestión de soberanía como de proximidad.

Además de que Venezuela tiene una de las fronteras terrestres más extensas con Brasil, miembros de la Cancillería señalan que todo se reduce a un precedente: si el presidente estadounidense, Donald Trump, intenta y logra invadir militarmente un país sudamericano, ¿qué garantiza que no lo haga con otros?, argumentan.

Lula ya abordó personalmente el tema con ambos jefes de Estado. Este mes, convocó a la paz en el continente en llamadas telefónicas a Trump y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Bajo este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que el decomiso de barcos de otro país por parte de Estados Unidos constituye una grave violación del derecho internacional, e Irán prometió ayuda al país tras las capturas.

El fundador del gobernante Partido de los Trabajadores solo quiere evitar un conflicto en su propio patio trasero, pero, por ahora, no hay nada decidido, según fuentes de la Cancillería.

UOL vaticina que no se descarta otra llamada telefónica entre Lula y Trump este año, y se espera que miembros del Gobierno brasileño sigan viajando a Caracas para evaluar la situación.