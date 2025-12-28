Bayate a los 31: Los colores que unen una comunidad y cruzan mares (+Fotos) Por Grupo Bayate

En el corazón del municipio Mella, en Santiago de Cuba, late con fuerza un proyecto que ha convertido la pintura en un lenguaje de resistencia, memoria y celebración.

El Grupo de Pintores Naif Bayate acaba de celebrar su trigésimo primer aniversario, una fiesta que, como su arte, se levantó con humildad y una belleza genuina, demostrando que ni los cambios de rumbo –encarnados en una tal “Melissa”– pueden apagar la llama de tres décadas de creación.

Fueron los niños, los amigos y las instituciones de la mano los que tejieron esta celebración, un testimonio de que Bayate es, más que un grupo, un ecosistema cultural vital.

Las actividades comenzaron el 16 de diciembre en la Biblioteca Municipal ‘15 de Marzo’, con la bienvenida del viceintendente Yoandris Alfonso, extendiendo un saludo a participantes de Santiago, Palma Soriano y a los artistas locales.

El primer acto fue un puente tendido entre continentes: la inauguración de la exposición de los niños artistas de la escuela del reconocido naif rumano Badita Ioan.

Veintiocho obras que, desde la lejana Rumania, recrean los sueños y tradiciones de su comunidad, dialogando en silencio con los paisajes y rostros cubanos que habitan las obras de Bayate.

En un gesto cargado de simbolismo, se aprovechó el momento para entregar un reconocimiento enviado desde Europa al maestro fundador Luis Joaquín Rodríguez Arias, cosiendo con un hilo de gratitud transatlántica la trama de la tarde.

El núcleo de la jornada fue el espacio “Memorias de Bayate”, un encuentro fructífero donde se sentaron a la misma mesa el gobierno municipal, representantes de cultura, el metodólogo provincial de artes plásticas, la coordinadora del proyecto Tayaba de Palma Soriano, la directora de la sede municipal de la Universidad (CUM) y, por supuesto, los fundadores Manuel Gómez y el propio Luis Joaquín.

El debate fue directo y necesario: se presentó el proyecto “Bayate, Ruta Cultural”, se habló de la urgente protección del patrimonio local de las artes plásticas y se elevó, una vez más, el reclamo histórico de una galería municipal y de una mayor atención provincial.

Fue un balance honesto: se expusieron los resultados y limitaciones del año que termina, y se esbozó con esperanza la hoja de ruta para el 2026, proyectando el trabajo desde lo local hacia lo internacional.

La caravana cultural se trasladó luego al Batey, espacio polivalente del proyecto. Allí, en un ambiente de familiaridad y creación, se inauguraron dos salones emblemáticos: “Ekman: Hombre y Naturaleza” y el “Ruperto Jay Matamoros”.

Las obras expuestas, aquellas que la citada “Melissa” permitió finalmente que llegaran a Bayate, fueron presentadas por el fundador Manuel Gómez Morales, en un acto que simbolizaba la superación de los obstáculos.

El broche de oro, y quizás la semilla más prometedora para el futuro, fue la firma de un convenio de trabajo entre la Sede Municipal de la Universidad de Oriente y el proyecto “Bayate, Ruta Cultural”.

Este acuerdo formaliza una alianza estratégica que promete oxigenar y fortalecer el trabajo comunitario, inyectando savia académica y nuevas generaciones a un proyecto que ya es patrimonio vivo de Mella.

A sus 31 años, Bayate no solo hace una fiesta; hace comunidad, teje redes internacionales, debate con franqueza sus desafíos y siembra para el futuro.

Es un ejemplo de como el Arte Naif, con su sinceridad y color, puede ser el eje de una resistencia cultural profundamente arraigada y, a la vez, audazmente conectada con el mundo.

Su aniversario fue un chequeo que arrojó un diagnóstico claro: vitalidad contagiosa, desafíos por resolver y un pulso firme que promete seguir latiendo por muchos años más.