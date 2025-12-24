Aumento en tarifas de servicios básicos en Uruguay para 2026

miércoles 24 diciembre 2025
Con la llegada del nuevo año se anuncian desde hoy aumentos en servicios básicos en Uruguay, que regirán desde el 1 de enero de 2026.

El Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) decidió presentar al Poder Ejecutivo la propuesta de incrementar la tarifa con un ajuste promedio al alza del cuatro por ciento.

Tal resolución estará a la consideración del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los que encargados de tomar la decisión final.

El aumento en los precios de la electricidad se ubicaría por debajo de la inflación proyectada para el año entrante (4,5 por ciento).

En enero de 2025 las tarifas eléctricas habían ajustado tres por ciento en promedio.

Los uruguayos deberán pagar también más por los servicios de telefonía e Internet.

Así lo propone la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).

El Directorio de esa empresa estatal prevé un incremento promedio tarifario del 3,5 por ciento, que incluye los datos móviles para celulares y los planes de Internet en el hogar.

A comienzos de este año las tarifas de servicios móviles habían aumentado un cinco por mientras que el Internet se ajustó en siete por ciento.

