martes 23 diciembre 2025
Al menos 46 palestinos arrestados en redadas israelíes en Cisjordania

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Soldados israelíes hirieron hoy a un palestino tras disparar contra un vehículo en la ocupada Cisjordania, donde arrestaron al menos a otros 46 durante nuevas redadas.

La Media Luna Roja Palestina informó que los militares esta mañana dispararon contra un auto, con tres personas a bordo, cerca del puesto de control de Awarta, en las inmediaciones de la norteña ciudad de Nablus.

Uno de los ciudadanos fue alcanzado por las balas y los otros dos sufrieron contusiones tras volcar el vehículo, señaló el organismo en un comunicado.

Mientras, los militares ejecutaron numerosas incursiones en poblados y ciudades cisjordanas, donde se contabilizaron numerosas detenciones.

La agencia oficial de noticias Wafa señaló que los uniformados arrestaron a siete palestinos en las aldeas de Deir al-Ghusun, Baqa al-Sharqiya, y Qaffin, ubicadas en la gobernación de Tulkarem.

Cinco más fueron capturados en localidades de la gobernación de Qalquiya y 22 en los poblados de Dura y Al Tabaqa, así como en el campamento de refugiados de Al-Fawwar, en el territorio de Hebrón.

Nueve más fueron detenidos en la ciudad de Tuqu, al sureste de la urbe de Belén, precisó Wafa.

Como parte de sus habituales incursiones, el Ejército asaltó este martes el barrio de Jabal al-Taweel, en la ciudad de al-Bireh, y estableció un puesto de control a la entrada de la aldea de Ein Sinya.

Según datos oficiales, más de 12 mil palestinos fueron arrestados por las fuerzas de seguridad israelíes en la Ribera Occidental desde el estallido del actual ciclo de violencia, el 7 de octubre de 2023.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
