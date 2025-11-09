domingo 09 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Voleibol: Cuba-Surinam hoy por séptimo lugar en sub-17 (f)

Picture of ACN
ACN

El equipo femenino de voleibol de Cuba enfrentará hoy al de Surinam en busca del séptimo lugar del Campeonato Continental Sub-17 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), con sede en San José, Costa Rica.

Las cubanas lucharán por conseguir la victoria ante las surinameses, luego de cuatro reveses consecutivos, tres de estos en la fase de grupos, en la que concluyeron en el cuarto y último puesto del B.

   Luego de caer 0-3 (16-25, 17-25 y 20-25), 1-3 (13-25, 17-25, 25-22 y 16-25) y 0-3 (11-25, 14-25 y 17-25) ante México, Puerto Rico y Estados Unidos, respectivamente, las cubanas tampoco pudieron con las anfitrionas en el comienzo de la búsqueda de los puestos del cinco al ocho.

   Las costarricenses las vencieron este sábado 3-2 (25-21 25-19, 21-25, 19-25 y 17-15).

   Según el sitio www.norceca.net, el programa de este domingo se completa con los encuentros Canadá-Costa Rica, por el quinto peldaño, Puerto Rico-República Dominicana, por la medalla de bronce, y Estadísticas Unidos-México, por el título. 

   El torneo es clasificatorio para el campeonato mundial de la categoría de 2026, previsto para efectuarse en Chile.

   Los organizadores también adelantaron que el boleto mundialista será otorgado al campeón de Norceca, y que la Federación Internacional confirmará en una fecha posterior el número total de equipos participantes y, por consiguiente, la cantidad de plazas asignadas a la Confederación.

Destacadas
Voleibol: Cuba-Surinam hoy por séptimo lugar en sub-17 (f)
Mujeres cubanas: de la resistencia al liderazgo
Homenaje a Fidel en todos los ámbitos de la vida del país
Las Tunas alcanza récord en precipitaciones para el mes de agosto
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios