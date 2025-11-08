Voces que vuelven y la emisora que late en el Tercer Frete

Muy a tiempo, aunque limitado en su alcance, Radio Triple M del municipio Tercer Frente, en la Sierra Maestra santiaguera, vuelve a acompañar a sus fieles oyentes. La noticia ha devuelto el entusiasmo a muchas comunidades serranas, donde la emisora, más que una fuente de información, es compañía, identidad y memoria colectiva.

Para ilustrarlo les cuento que, a unos seis kilómetros de Cruce de los Baños, en pleno corazón de la Sierra Maestra, se asienta la zona de San Fermín donde trabaja Ramón González Aroche, uno de los protagonistas de la batalla de Cangamba en 1983, en Angola, y que hoy libra otra guerra muy distinta: entre cafetales y cultivos varios, trabaja más de una caballería y lo hace con la misma tenacidad con la que un día empuñó las armas. “No me va tan mal”, asegura con modestia.

Lo conocí casi por azar, en la celebración de un aniversario de la emisora Triple M. Me lo presentaron con la idea de hablar sobre aquella epopeya heroica en África, pero antes de que yo preguntara algo, él sonrió y me aclaró: “Estoy aquí celebrando el cumpleaños de mi emisora”. Su respuesta, sencilla y espontánea, refleja la cercanía que muchos habitantes del municipio Tercer Frente sienten hacia la radio local.

Esa identidad con la emisora explica la conmoción que provocó su silencio durante más de un año, cuando estuvo fuera del aire por la avería de su transmisor de FM. Por eso, cuando este 4 de noviembre volvió a emitir señales, la noticia ha sido recibida como un triunfo colectivo, y no era para menos: se trata del medio de comunicación masiva que llega con relativa estabilidad a las comunidades dispersas de la Sierra Maestra.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Desde que el director anunció, a través de las redes sociales, el regreso de las transmisiones, los oyentes comenzaron a responder con mensajes llenos de alegría. “Estamos celebrando, porque además de informarnos, la Triple M nos ofrece recreación y, mediante los mensajes, podemos comunicarnos con familiares y amigos, además de conocer todo lo que sucede en el municipio”, expresó Raquel, vecina del poblado de Matías y fiel seguidora de la emisora.

El director, Vidal Viamonte Zorrilla, también compartió la satisfacción del colectivo por la recuperación de las transmisiones en FM. “No hemos dejado de trabajar, precisó, pues mantuvimos la programación en audio en tiempo real y a través de la página institucional de Radio Triple M en Facebook y YouTube”.

Así, en medio de montañas que guardan historias de resistencia, la radio vuelve a ser puente y compañía, y personajes como Ramón, veterano de epopeyas lejanas y sembrador de futuro en su tierra, encuentran en la Triple M no solo información y entretenimiento, sino también un símbolo de identidad y pertenencia.

La solución llega como una respuesta imprescindible en medio del proceso de recuperación que vive la provincia Santiago de Cuba, luego del azote del huracán Melissa.