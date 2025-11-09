domingo 09 noviembre 2025
Vicepresidente de Cuba sostiene encuentros con líderes colombianos

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, sostuvo un fraternal encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homóloga, Francia Marquez Mina, en el contexto de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac y la Unión Europea

En las citas, se ratificaron el apoyo mutuo y la solidaridad entre ambos países y pueblos.

Según divulgó previamente la Cancillería del país antillano, la delegación que preside el Vicemandatario portará el espíritu constructivo y la disposición de contribuir al mecanismo biregional, sobre bases de igualdad y respeto mutuo, el diálogo y la cooperación para beneficio de ambas partes.

Valdés Mesa también denunciará el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra su nación así como la inclusión en la unilateral lista de países presuntamente patrocinadores del terrorismo.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, país que ostenta la presidencia pro tempore de la Celac, el objetivo fundamental es avanzar en la conformación de una agenda de cooperación entre ambos bloques con apego a los principios del multilateralismo.

La Cumbre, a la que asisten delegaciones de 62 Estados, concluirá mañana, según el programa oficial.

Foto: Cubaminrex
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
