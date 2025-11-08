sábado 08 noviembre 2025
Una solución urgente para llevar agua a la Felton

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La conductora rebasa la condición de alternativa temporal, porque puede ser utilizada en caso de que se repita una situación como la actual

Mayarí, Holguín.–Una conductora de 380 metros de longitud, cuya construcción se acomete bajo el concepto de emergencia, garantizará el funcionamiento de la termoeléctrica «Lidio Ramón Pérez».

La concreción de esta obra hidráulica, –en fase de terminación al cierre de esta edición–, iniciada el pasado martes, evitará que la planta generadora de electricidad se detenga por casi un mes, lo que podría suceder ante la imposibilidad de restablecer y poner en marcha en breve tiempo la estación de bombeo propia, que quedó sumergida cuando el río Mayarí se salió de sus márgenes tras el paso del huracán Melissa.

El segmento a punto de concluir en las proximidades del asentamiento rural Chavaleta, sirve para enlazar una conductora que abastece a zonas agrícolas, y parte de la presa Mayarí, y la conductora que lleva agua a la termoeléctrica, que dispone así de una solución técnica que rebasa la condición de alternativa temporal, porque puede ser utilizada en caso de que se repita una situación como la padecida.

Eudelio Ricardo Mondeja, director general de la Dirección Integrada de Proyectos Trasvases, entidad a cargo de trazar directamente en el terreno el tramo de tuberías, apuntó que el reto mayor ha estado en localizar y hacer llegar al teatro de operaciones los recursos necesarios, lo cual finalmente se ha logrado por la capacidad organizativa y la voluntad de organismos y empresas del país para responder con prontitud ante catástrofes naturales y de otros tipos.

La logística del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INCH), dijo, ha sido muy rápida y precisa, al proporcionar tuberías elaboradas en las fábricas de Ciego de Ávila y Holguín, esta última capaz de asegurar en menos de 24 horas las uniones entre tubos de 1 000 y 630 milímetros.

Al mismo tiempo, elogió la profesionalidad de las fuerzas de las empresas Constructora de Obras para el Turismo y Constructora de Obras Hidráulicas, ambas  de la Unión de Construcciones Militares; así como de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas del INCH, de Acueducto y Alcantarillado, Aprovechamiento Hidráulico y de Obras Hidráulicas de Holguín.

El proceso de construcción de la conductora, que es parte de las acciones de recuperación frente a los daños causados por el meteoro, ha tenido seguimiento constante por el Consejo de Defensa Provincial.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
