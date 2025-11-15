Respalda FAO conservación de la biodiversidad en Cuba

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que, junto al Ministerio de Agricultura de Cuba (Minag) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, impulsó acciones para la conservación de la biodiversidad en el país mediante el proyecto Cobimas, precisó la organización en un comunicado.

La iniciativa favoreció la protección de recursos fitogenéticos y la conservación de suelos, al dotar de insumos y equipamientos a laboratorios de cultivos de tejidos y semillas del Instituto de Investigaciones en Agricultura Tropical Alejandro de Humboldt.

También benefició a laboratorios de suelos en delegaciones provinciales de la agricultura, lo que fortaleció la capacidad de investigación y desarrollo en el sector agrícola cubano.

Según la FAO, recientemente se entregaron insumos para medir salinidad, acidez y conductividad de los suelos, lo que facilitó la certificación de hectáreas bajo prácticas de conservación.

La adquisición de equipos permitió promover investigaciones orientadas a la preservación de recursos fitogenéticos y al desarrollo de estrategias efectivas para su manejo y conservación.