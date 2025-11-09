Reinician instituciones educativas la actividad docente este lunes en Tercer Frente

Unas 77 instituciones educativas reiniciarán la actividad docente en el municipio Tercer Frente este lunes 10 de noviembre, según informó la Directora General de Educación en ese montañoso territorio, Mabel Hechavarría Llanes.

Precisó que tras el paso del Huracán Melissa el sector tuvo afectaciones estructurales en unas 71 instalaciones educativas, y especialmente los 5 centros internos que aglutinan a más de 200 estudiantes, los que se irán incorporando a la docencia de manera paulatina.

“En el caso de la Educación Primaria iniciarán este lunes las 66 instituciones, con las adecuaciones siguientes: 50 escuelas de este nivel recibirán a sus educandos en sus aulas, 6 centros lo harán en viviendas habilitadas para ello, 4 en Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia, y el resto en otras instalaciones e instituciones estatales”, puntualizó.

Explicó que en el caso de la Escuela Secundaria Básica “Nelson Corría”, ubicada en el poblado de Matías, debido a las afectaciones provocadas por el evento hidrometeorológico no cuenta con las condiciones necesarias para brindar docencia, por lo que se decidió que los estudiantes del 7mo grado reciban las clases en el Seminternado “José Martí” de esa misma comunidad, mientras que los estudiantes del 8vo grado lo harán en el Instituto Preuniversitario Urbano “Calixto García Martínez”, ambos en el horario de la tarde.

“El 9no grado, por su parte, con una matrícula de 81 estudiantes, estaría trabajando en las instalaciones del Combinado Deportivo “Abelino López López” de ese Consejo Popular”, detalló la directiva, al tiempo que pidió a la familia mucha comprensión y colaboración con las decisiones adoptadas para asegurar la continuidad del curso en este centro a pesar de las afectaciones.

Sobre la situación de los 5 centros internos afectados por el impacto del Huracán, que son el Instituto Preuniversitario “Mario Muñoz”, las Escuelas Secundarias “Orlando Fernández” y “Urselia Díaz”, el Instituto Politécnico “Mario Muñoz” y la Escuela Especial “Ciro Frías”, reiteró que se irán reincorporando en la medida en que las acciones de restauración avancen, y convocó a las familias y a los alumnos a sumarse a las tareas de recuperación de estas instalaciones.

“Existe un compromiso de los docentes, de las autoridades del territorio y de la Dirección Provincial y Municipal del sector educacional de reanudar el curso escolar en el menor tiempo posible, a fin de que nuestros educandos sean partícipes de un proceso docente de calidad, en medio de los estragos sufridos por este fenómeno”, concluyó la Directora.