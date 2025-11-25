martes 25 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Presidente cubano inauguró pabellón ruso en FIHAV 2025 (+ Fotos)

Picture of ACN
ACN

Gabriela Camila Castellanos Mora | Fotos: Luis Jiménez Echevarría En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, se inauguró hoy el Pabellón de Rusia en la XLI Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

   Autoridades presentes reconocieron que la feria despierta un gran interés entre los empresarios rusos y, por ende, acuden entidades interesadas en negociar con el archipiélago y demás países de la región.

   Destacaron las ansias de colaborar en el comercio, promoción, logística y relaciones financieras, y de forma general, ratificaron la convicción de que ambas naciones continúen trabajando de manera conjunta para concretar proyectos de interés común.

   Mientras tanto, Cuba expresó su deseo de trabajar con Rusia en proyectos de beneficio mutuo y donde se puedan generar ganancias compartidas.
   Remarcó, además, la importancia de que vean en la mayor de las Antillas un lugar estratégico para ampliar su presencia en la región. 

   Tras el tradicional corte de cinta, el Presidente cubano realizó un recorrido por los diferentes estands del recinto, donde intercambió con los expositores presentes.

   A la cita, que se desarrollará hasta el venidero 29 de noviembre en el recinto ferial Expocuba, de esta capital, acudió también Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República; Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, junto a otros dirigentes y representantes del Gobierno.

   En un área expositiva que supera los 18 mil 740 metros cuadrados, FIHAV 2025 acoge a 715 compañías en representación de 52 países, entre los que se sitúan México, Panamá, Zimbabue, República Checa, Venezuela, Irán, Angola y Sudáfrica.

Destacadas
Presidente cubano inauguró pabellón ruso en FIHAV 2025 (+ Fotos)
Fallece destacado actor del teatro, la Radio y la TV
Cuba rinde homenaje a Vietnam en aniversario de su Revolución
En el centenario de Fidel, ¿qué hacer?
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios