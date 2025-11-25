Presidente cubano inauguró pabellón ruso en FIHAV 2025 (+ Fotos)

Gabriela Camila Castellanos Mora | Fotos: Luis Jiménez Echevarría En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, se inauguró hoy el Pabellón de Rusia en la XLI Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

Autoridades presentes reconocieron que la feria despierta un gran interés entre los empresarios rusos y, por ende, acuden entidades interesadas en negociar con el archipiélago y demás países de la región.

Destacaron las ansias de colaborar en el comercio, promoción, logística y relaciones financieras, y de forma general, ratificaron la convicción de que ambas naciones continúen trabajando de manera conjunta para concretar proyectos de interés común.

Mientras tanto, Cuba expresó su deseo de trabajar con Rusia en proyectos de beneficio mutuo y donde se puedan generar ganancias compartidas.

Remarcó, además, la importancia de que vean en la mayor de las Antillas un lugar estratégico para ampliar su presencia en la región.

Tras el tradicional corte de cinta, el Presidente cubano realizó un recorrido por los diferentes estands del recinto, donde intercambió con los expositores presentes.

A la cita, que se desarrollará hasta el venidero 29 de noviembre en el recinto ferial Expocuba, de esta capital, acudió también Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República; Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, junto a otros dirigentes y representantes del Gobierno.

En un área expositiva que supera los 18 mil 740 metros cuadrados, FIHAV 2025 acoge a 715 compañías en representación de 52 países, entre los que se sitúan México, Panamá, Zimbabue, República Checa, Venezuela, Irán, Angola y Sudáfrica.