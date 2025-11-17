lunes 17 noviembre 2025
La amenaza a Venezuela es contra toda la región

La amenaza que hoy se cierne sobre Venezuela, como resultado del irracional despliegue militar estadounidense en el Caribe, representa también un peligro para la región y toda Latinoamérica, declarada como Zona de Paz desde 2014.

Así lo denunció Cuba ante la segunda sesión del Comité Permanente del Foro Por la Libertad de las Naciones, que se realizó en Sochi, Rusia, en la cual participó una delegación del Partido Comunista de la Isla, encabezada por Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central.

Además de reiterar el apoyo de la Mayor de las Antillas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a la fusión popular-militar-policial, Lozada García condenó la agresión directa que también significa el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de EE. UU. a Cuba; una política genocida expresamente rechazada en la declaración final del Foro, que reunió a representantes de más de 60 partidos políticos del Sur Global.

En otra sesión, denominada Brics Europa, destacó que el fortalecimiento de ese mecanismo es imprescindible para el logro de un nuevo orden internacional justo, democrático y equitativo.

