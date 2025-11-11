Iniciará Santiago de Cuba retorno gradual a clases tras Melissa

Santiago de Cuba.— Este martes 11 de noviembre, las actividades docentes se reanudarán en Santiago de Cuba, tras la interrupción causada por el paso del huracán Melissa por el oriente del país.

La decisión, adoptada por el Consejo de Defensa Provincial, permitirá un retorno paulatino a las aulas en todos los niveles de enseñanza.

Raúl Samón Soto, director general de Educación en la provincia, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el sector fue duramente golpeado por el fenómeno meteorológico, con daños considerables en el territorio.

Ante esta situación, dijo, se implementaron medidas organizativas para garantizar el reinicio del curso escolar en un plazo de 12 días, adaptándose a los daños parciales y buscando todas las variantes.

Sabíamos que no era posible esperar a recuperar todo lo material para iniciar el proceso docente, explicó Samón Soto, quien resaltó el apoyo de las familias, trabajadores y maestros en esta labor.

Las afectaciones reportadas incluyen 851 centros educacionales con daños, mayoritariamente en techos, de los cuales 773 presentan afectaciones parciales en una o dos aulas, mientras que 84 perdieron completamente su cubierta; además 17 escuelas primarias se derrumbaron, señaló.

El proceso se describe como una reanimación del curso escolar con incorporación gradual, comentó, donde las instituciones se integrarán según sus posibilidades y las variantes logradas con daños parciales o recuperaciones.

De acuerdo con el directivo, los centros internos no iniciarán mañana, pues se evaluará su situación el fin de semana, ya que algunas instalaciones albergan a brigadas de recuperación.

En el municipio cabecera, cuatro círculos infantiles no abrirán de inmediato por reparaciones en sus cubiertas: Pepito Tey, Florecita, Ismaelillo y Almendros, ya que se trabaja en el montaje de sus techos, informó.

Se implementará flexibilidad en el regreso a las aulas, incluyendo el uso del uniforme escolar, horarios y otras acciones para brindar el mejor servicio a las familias y reanimar emocionalmente a la comunidad, finalizó.