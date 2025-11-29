sábado 29 noviembre 2025
Escuela deportiva de Santiago de Cuba muestra severas afectaciones tras el paso del ciclón Melissa

La Escuela de Iniciación Deportiva «Capitán Orestes Acosta» fue severamente afectada luego del paso del ciclón Melissa. Los trabajadores guardaron las ventanas para intentar colocarlas nuevamente en los 30 dormitorios afectados.

De los 33 dormitorios, 30 sufrieron afectaciones totales o parciales en los ventanales.

Juan Paz, el Subdirector de Internado por casi 20 años muestra con preocupación el deterioro del lugar y recuerda con tristeza la noche del 28 de noviembre de 2025.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
