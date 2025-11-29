Escuela deportiva de Santiago de Cuba muestra severas afectaciones tras el paso del ciclón Melissa

La Escuela de Iniciación Deportiva «Capitán Orestes Acosta» fue severamente afectada luego del paso del ciclón Melissa. Los trabajadores guardaron las ventanas para intentar colocarlas nuevamente en los 30 dormitorios afectados.

De los 33 dormitorios, 30 sufrieron afectaciones totales o parciales en los ventanales.

Juan Paz, el Subdirector de Internado por casi 20 años muestra con preocupación el deterioro del lugar y recuerda con tristeza la noche del 28 de noviembre de 2025.