Decretan fase recuperativa en territorios afectados por el Huracán Melissa

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de #Cuba informó este lunes la transición hacia la fase de recuperación para varios territorios afectados por el huracán Melissa, al tiempo que otros retornan a la normalidad, según un comunicado oficial emitido a las 14:00 horas.

En su Nota Informativa No. 8, la institución decidió establecer la Fase Recuperativa a partir de las 17:00 horas de hoy para los municipios granmenses de Río Cauto y Cauto Cristo.

De manera simultánea, se ordenó el retorno a la normalidad para la provincia de #LasTunas; los municipios granmenses de Pilón, Niquero, Media Luna y Campechuela; los municipios guantánameros de Maisí, Baracoa e Imías; y el municipio de Calixto García, en la provincia de #Holguín.