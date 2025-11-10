lunes 10 noviembre 2025
Decretan fase recuperativa en territorios afectados por el Huracán Melissa

Redacción tvsantiago
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de #Cuba informó este lunes la transición hacia la fase de recuperación para varios territorios afectados por el huracán Melissa, al tiempo que otros retornan a la normalidad, según un comunicado oficial emitido a las 14:00 horas.

En su Nota Informativa No. 8, la institución decidió establecer la Fase Recuperativa a partir de las 17:00 horas de hoy para los municipios granmenses de Río Cauto y Cauto Cristo.

De manera simultánea, se ordenó el retorno a la normalidad para la provincia de #LasTunas; los municipios granmenses de Pilón, Niquero, Media Luna y Campechuela; los municipios guantánameros de Maisí, Baracoa e Imías; y el municipio de Calixto García, en la provincia de #Holguín.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
