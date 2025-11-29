Cumplimenta dirigente cubano importante agenda en San Petersburgo

Los encuentros de este viernes entre Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), y las máximas autoridades de la histórica ciudad rusa de San Petersburgo trascendieron el protocolo diplomático para convertirse en un testimonio de afecto invariable, destaca hoy el diario Granma.

Según el reporte, Alexander Beglov, gobernador de San Petersburgo, envió un especial agradecimiento a Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, por recibirlo recientemente en la Isla, y por el fructífero diálogo que sostuvieron para consolidar importantes proyectos de trabajo.

Apostamos porque existan más ciudades hermanadas entre Rusia y Cuba, como muestra de las profundas relaciones bilaterales que nos distinguen, apuntó el Gobernador, y ratificó que seguirán apoyando al país caribeño en la defensa de su independencia y soberanía.

Morales Ojeda, al referirse al excelente estado de los vínculos entre ambos países y de los fructíferos intercambios sostenidos durante su actual visita de trabajo a la Federación de Rusia, que comenzó este martes, aseguró que ha sido recibido como se acogen los buenos amigos.

Resaltó el crecimiento de los nexos entre San Petersburgo y La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas, y añadió que la intención es avanzar en los vínculos de los comités provinciales del PCC en esos territorios, con la estructura del partido Rusia Unida de esa ciudad, lo cual contribuirá notablemente a un desarrollo más integral de las relaciones.

El dirigente partidista cubano agradeció la posición firme e invariable de ese territorio a la lucha contra el recrudecido bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, así como las ayudas recibidas para resarcir los daños ocasionados por el devastador huracán Melissa a su paso por el oriente cubano en octubre último.

Tenga la seguridad de que con la misma celeridad con que hemos llevado nuestras magníficas relaciones, vamos a trabajar en los nuevos proyectos pactados; nada podrá borrar el principio de amistad y de cooperación que nos ha mantenido unidos, aseveró.

En San Petersburgo, la segunda ciudad más importante y poblada de Rusia, después de Moscú, Morales Ojeda también dialogó con Alexander Belsky, presidente de la Asamblea Legislativa local, a quien transmitió un cordial saludo de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

Se refirió a las relaciones de hermandad que existen entre los dos pueblos y la importancia de consolidar los vínculos interparlamentarios, y reconoció el sentido afecto del pueblo ruso hacia el cubano, poniendo énfasis en afianzar en las generaciones más jóvenes ese cariño mutuo.

Esta visita fortalece convicciones y promueve para ambas partes nuevos compromisos, expresó Morales Ojeda.

Manifestó la disposición de Cuba de ampliar la colaboración en sectores como la producción de alimentos, la biotecnología, la salud y el intercambio cultural, lo cual influirá en el bienestar de los dos pueblos.

Sostuvo que lo logrado en estos años es muestra de los acuerdos suscritos entre ambos gobiernos, y a los consensos alcanzados por los presidentes Miguel Díaz-Canel y Vladímir Putin.