sábado 08 noviembre 2025
Condecoran de manera póstuma en Angola a Fidel Castro Ruz

Picture of ACN
ACN

Una cerrada ovación del público presente marcó el momento en que el maestro de ceremonia anunció el otorgamiento, de manera póstuma, de la medalla clase “Honor” al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como parte de las celebraciones por el aniversario 50 de la independencia nacional de Angola.

   La información fue compartida desde el perfil oficial en Facebook de la Embajada de Cuba en ese país africano, donde se destacó la emoción del auditorio al rendirse homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, en reconocimiento a su papel decisivo en la solidaridad con el pueblo angolano y en la lucha por su soberanía.

   Esta distinción se confiere en el contexto de los actos conmemorativos por la efeméride, que rememora la proclamación de independencia del 11 de noviembre de 1975, fecha en la que también se selló el inicio de una profunda hermandad entre Angola y Cuba.

   Fidel Castro (1926-2016) fue artífice de la cooperación bilateral en múltiples esferas, y su legado permanece vivo en la memoria de generaciones de angolanos que reconocen el apoyo cubano en momentos cruciales de su historia.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
