China distingue al destino Cuba y su patrimonio cultural inmaterial

Hangzhou, China, 20 nov.— Cuba recibió hoy el premio “Destino Socio de Activación del Patrimonio Cultural Inmaterial 2025”, otorgado por el Instituto de Investigación Meadin de China.

El reconocimiento distingue a la isla por su labor en la preservación y revitalización del patrimonio cultural inmaterial.

Durante la ceremonia de apertura del Festival de Cultura y Turismo Meadin 2025, Elizabeth Vela, consejera cubana de Turismo para Asia, afirmó que Cuba es uno de los destinos más singulares y fascinantes del Caribe.

Subrayó que la posición geográfica estratégica del país potencia su rol como multidestino de referencia en la región.

Recordó que Cuba fue declarada en 2003 el primer destino turístico de Latinoamérica para China, abriendo oportunidades para los visitantes del gigante asiático.

Añadió que el país ofrece más que playas: cuenta con el mejor tabaco del mundo, café de alta calidad, ron exquisito y un patrimonio cultural material e inmaterial reconocido internacionalmente.

Vela señaló que el reinicio de los vuelos directos de Air China a Cuba, junto con la exención de visado para ciudadanos chinos, facilita los viajes y promueve el turismo multidestino hacia América Latina.

La nueva campaña “Cuba Única” resalta la identidad nacional, la bondad del pueblo cubano y los logros de la Revolución en todos los ámbitos sociales, comentó.

Asimismo, destacó que la mezcla cultural que define a Cuba incluye una importante impronta china, herencia histórica que no puede omitirse.

De acuerdo con los organizadores, el Instituto de Investigación Meadin de China utiliza un sistema de evaluación de destinos turísticos internacionales basado en un modelo de datos único, que evalúa el compromiso (penetración en el mercado), la experiencia (innovación en la experiencia), el ecosistema (sinergia ecológica) y la sostenibilidad.

Basado en las preferencias de viaje de los turistas chinos y en un análisis multidimensional de la competitividad de los destinos globales, el MITD identifica y reconoce a aquellos destinos que destacan en el mercado chino.

Recientemente el embajador de la nación caribeña en China, Alberto Blanco, subrayó tres elementos únicos que favorecen la cooperación en turismo: la complementariedad entre dos naciones socialistas sin conflictos de intereses, la estabilidad y seguridad que caracterizan a Cuba, el cariño especial y la admiración histórica del pueblo antillano hacia el gigante asiático.

Al responder preguntas de los turoperadores, destacó los esfuerzos en curso para ajustarse a las necesidades culturales y gastronómicas de este mercado asiático.

De acuerdo con Blanco, la isla tiene en cuenta también la importancia de profundizar las relaciones de Beijing con América Latina y el Caribe, y en este sentido abogó por un modelo de turismo multidestino.

Por otro lado, destacó los atractivos de la riqueza cultural de la nación caribeña y el potencial del turismo de salud y de naturaleza.