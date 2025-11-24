Asiste Díaz-Canel a la inauguración de FIHAV 2025 (+ Fotos)

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tiene lugar hoy, en esta capital, la inauguración de la XLI Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

El mayor evento comercial de Cuba y la región, que tiene por sede el recinto ferial Expocuba, reúne hasta el próximo sábado 29 de noviembre a empresarios, emprendedores privados, especialistas y delegaciones oficiales y camerales de alrededor de 50 naciones, para establecer alianzas y negocios.

Acompañan al mandatario cubano, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, y Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, junto a otros dirigentes y representantes del Gobierno.

Este evento se produce en un contexto local e internacional complejo, con un recrudecido bloqueo estadounidense, subversiones financieras, el impacto del huracán Melissa en las provincias orientales y otras limitaciones; Cuba expondrá sus potencialidades con miras a la exportación y a la inversión extranjera.

Para la jornada inaugural, el programa contempla la celebración de un foro empresarial Cuba-Rusia, y la inauguración de varias áreas temáticas prioritarias, como la inteligencia artificial, la transición energética y el posicionamiento de este país caribeño y sus productos y servicios en el mercado mundial, entre otros.