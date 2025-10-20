lunes 20 octubre 2025
Tercer Frente recibió la Bandera 65 Aniversario de la ANAP (+Fotos)

Picture of Javier Labrada García
Javier Labrada García

Fotos autor

La Bandera Aniversario 65 de la Constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) llegó este sábado al municipio Tercer Frente como símbolo de compromiso y orgullo campesino, en su periplo por Santiago de Cuba.

El estandarte conmemorativo, que en su recorrido por la provincia exalta el esfuerzo y la dedicación de las estructuras campesinas más destacadas en la producción de alimentos, fue recibida en este territorio montañoso por las máximas autoridades políticas y gubernamentales, reafirmando el compromiso de sus asociados con los ideales de la organización y el desarrollo agropecuario.

La Finca del Campesino Alexander Naranjo, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios «Onelio Díaz», ubicada en el Consejo Popular Comecará, fue uno de los puntos significativos del trayecto. Este productor ganadero ha apostado por la diversificación agrícola, integrando nuevos cultivos como el arroz, en una zona no tradicional para este cereal, y que complementan la producción pecuaria y fortalecen la seguridad alimentaria local.

Su iniciativa ha sido destacada como símbolo de resistencia productiva y creatividad campesina, demostrando que con esfuerzo, conocimiento técnico y compromiso con el desarrollo rural, es posible ampliar las fronteras de lo cultivable.

La presencia de la bandera en Tercer Frente simboliza la continuidad de los valores fundacionales de la ANAP, resaltando su papel como fuerza movilizadora del campesinado cubano, el vínculo profundo entre la tierra y la Revolución, y el compromiso de las nuevas generaciones con la soberanía alimentaria y el desarrollo local.

