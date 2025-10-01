Suministran alimentos en comunidades de Santiago de Cuba afectadas por la tormenta tropical Imelda (+Fotos)

Fotos autora

En la noche de este martes, Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización política en Santiago de Cuba, junto a Manuel Falcón Hernández, gobernador de la provincia, visitaron la comunidad de Sigua, en la zona de Baconao, para acompañar el suministro de alimentos a los pobladores y evaluar directamente las afectaciones humanas y materiales provocadas por las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda.

En las cercanías del río Sigua, que aún mantiene incomunicados varios asentamientos cercanos, las autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio sostuvieron un diálogo con unas 30 familias vulnerables de la zona. En el intercambio, se informó sobre la entrega inmediata de la ayuda alimentaria compuesta por arroz, pastas cortas y pan.

Según informó Edelva Marín Medina, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, en la mañana y la tarde de, se comercializaron alimentos como arroz, dos paquetes de pastas y diez panes en las comunidades de Tunalito, Vivero, Comunidad Baconao, Cazonal, Sigua y Verraco, todas ubicadas dentro del Parque Baconao, reserva de la Biósfera situada unos 50 kilómetros de la ciudad.

La funcionaría afirmó que en esa zona, una de las más afectadas por las inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, se distribuyó yogurt y confituras para los niños y leche condensada para embarazadas. De manera simultánea, se efectuaron ventas de espaguetis, paquetes de sopa, refrescos y artículos de aseo como jabón.

Katherine Hechavarria Mustelier, residente en la barriada de Sigua, dijo que tras haber perdido parte de sus pertenencias en la inundación ocasionada por la crecida del río Sigua, recibir alimentos es una ayuda significativa para la su familia.

Estamos muy agradecidos con el interés mostrado por el Partido y el Gobierno. Que Johnson y Falcón vinieran hasta aquí, a traer este donativo demuestra el compromiso del Estado con la población, subrayó.

Más de 1 200 núcleos resultaron beneficiados con estas acciones, en las que participan activamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (Minint), la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios (EMPA) y la Empresa Comercial Compay Tiago, bajo la conducción directa de la máxima dirección del Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba.

Las autoridades reiteraron el compromiso de no dejar desamparado a ningún ciudadano, y aseguraron que continuarán las labores de recuperación y atención priorizada a los damnificados.