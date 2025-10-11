Songo-La Maya celebra jornada de actividades por el día de la cultura cubana (+Fotos)

Fotos Autora

Cada 10 de octubre recordamos el inicio de las luchas independentistas en Cuba, en el año 1868. Momento especial para comenzar la jornada por el día de la cultura cubana en Songo-La Maya.

El parque José Martí del poblado cabecera fue escenario de un espectáculo artístico, donde confluyeron música, danza y teatro para compartir con el público presente. Padres, madres y demás familiares se deleitaron con el talento de sus pequeños y les acompañaron instructores y personalidades que han hecho y hacen historia en el quehacer culturar del municipio.

La compañía de teatro infantil La Colmenita Ríos de Amor, el proyecto de baile HD Dance, el club del danzón Gonzalo Rubalcaba y varios solistas adornaron la mañana, como muestra del talento que se cultiva en esta tierra rica en historia y tradiciones.

La jornada por la cultura cubana está dedicada al grupo danzario Los Elegantes, en su aniversario 25 de creación, y al quinteto de aficionados Lucero oriental. Los Elegantes han sido merecedores de importantes premios a nivel provincial y nacional. El talento de estos jóvenes bailadores ha cruzado fronteras en eventos danzarios en el extranjero y participaron en el Proyecto Internacional “Retomando el Son Bailando Casino”.

Hasta el día 20 de octubre se realizará un amplio plan de acciones culturales en Songo-La Maya para resaltar lo más valioso del arte y la cultura de este territorio santiaguero. Las diferentes manifestaciones artísticas estarán de fiesta en este mes de octubre, donde se resaltan las tradiciones y la cubanía en la Tierra del León de Oriente.