sábado 11 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Songo-La Maya celebra jornada de actividades por el día de la cultura cubana (+Fotos)

Picture of Adriana Cisneros Fernández
Adriana Cisneros Fernández

Fotos Autora

Cada 10 de octubre recordamos el inicio de las luchas independentistas en Cuba, en el año 1868. Momento especial para comenzar la jornada por el día de la cultura cubana en Songo-La Maya.

El parque José Martí del poblado cabecera fue escenario de un espectáculo artístico, donde confluyeron música, danza y teatro para compartir con el público presente. Padres, madres y demás familiares se deleitaron con el talento de sus pequeños y les acompañaron instructores y personalidades que han hecho y hacen historia en el quehacer culturar del municipio.

La compañía de teatro infantil La Colmenita Ríos de Amor, el proyecto de baile HD Dance, el club del danzón Gonzalo Rubalcaba y varios solistas adornaron la mañana, como muestra del talento que se cultiva en esta tierra rica en historia y tradiciones.

La jornada por la cultura cubana está dedicada al grupo danzario Los Elegantes, en su aniversario 25 de creación, y al quinteto de aficionados Lucero oriental. Los Elegantes han sido merecedores de importantes premios a nivel provincial y nacional. El talento de estos jóvenes bailadores ha cruzado fronteras en eventos danzarios en el extranjero y participaron en el Proyecto Internacional “Retomando el Son Bailando Casino”.

Hasta el día 20 de octubre se realizará un amplio plan de acciones culturales en Songo-La Maya para resaltar lo más valioso del arte y la cultura de este territorio santiaguero. Las diferentes manifestaciones artísticas estarán de fiesta en este mes de octubre, donde se resaltan las tradiciones y la cubanía en la Tierra del León de Oriente.

Destacadas
Impulsan acciones de transformación socioeconómica en comunidades serranas del litoral santiaguero (+Fotos)
Celebran en San Luis acto provincial por el aniversario 6to del Consejo Electoral
Una ciudad definida en poesía por el simbolismo de su gente
Recordando a José de la Luz y Caballero en su natalicio
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios