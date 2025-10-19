Siria rehabilita su sistema educativo destruido por la guerra

Damasco, 19 oct.— El Ministerio de Educación de Siria informó hoy que logró reconstruir 750 escuelas en distintas gobernaciones del país, mientras continúa la rehabilitación de otras 850.

El director de Edificios Escolares del Ministerio, Mohammed Al-Hanoun, explicó que se trata de un esfuerzo sostenido por revitalizar el proceso educativo y proporcionar un entorno seguro y adecuado para los estudiantes.

Esta iniciativa forma parte de un programa integral diseñado para reconstruir los edificios educativos afectados durante años de conflicto, aseguró el directivo. Al mismo tiempo, señaló que los daños en las escuelas oscilan entre la destrucción total y parcial, además de aquellos centros fuera de servicio por abandono, saqueo o deterioro.

Al-Hanoun detalló que el plan ministerial contempla no solo la rehabilitación y restauración, sino también el equipamiento de las escuelas con pupitres, pizarras y herramientas educativas modernas, con el objetivo de garantizar una plaza escolar para cada estudiante y crear un ambiente digno para la educación.

El funcionario destacó que los desafíos no solo abarcan las escuelas dañadas, sino también aquellas antiguas que han superado su vida útil y no recibieron mantenimiento adecuado durante décadas, lo que ha deteriorado la infraestructura y el mobiliario escolar.

Recientemente, el Ministerio de Educación confirmó la existencia de más de 7 mil escuelas destruidas en todo el país, enfrentando significativos retos al inicio del nuevo año escolar.

Además, precisó que alrededor del 60 por ciento de las escuelas restantes requieren rehabilitación debido a daños o envejecimiento, mientras que numerosas ciudades y pueblos aún carecen de infraestructura escolar adecuada tras años de conflicto.