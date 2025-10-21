martes 21 octubre 2025
Rindieron trabajadores del Inder homenaje a la Cultura Cubana en su día

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

Fotos Autora

En el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia miembros del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Santiago de Cuba con su Director Roberto Reyes Rotger presidiendo la actividad, efectuaron un matutino especial para honrar el 20 de octubre Día de la Cultura Cubana.

El Mausoleo a Martí es uno de los espacios más visitados del sitio fúnebre y junto a él se encuentran héroes de Cuba que conforman la historia Nacional.

El Himno de Bayamo forma parte de la cultura y la historia patria y allí junto a los restos del Héroe Nacional José Martí entonaron sus notas de manera enérgica.

Pedro Figueredo, el redactor de la letra junto a Carlos Manuel de Céspedes también se encuentra enterrado aquí, espacio para rendir honores a un patricio y adelantado de la libertad Cubana.

El cierre del emotivo acto se efectuó en el monolito del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y continuador del pensamiento del Apóstol.

El sistema deportivo de Santiago y Cuba mucho le agradecen al Comandante.

