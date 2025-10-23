Reafirma vínculo entre historia y cultura taller de pensamiento martiano (+Fotos)

Fotos Autora

La Sociedad Cultural José Martí (SCJM), en coordinación con la Universidad de Oriente, desarrolló la XXII edición del Taller de Pensamiento “Martí, Historia y Cultura” y el II Taller Provincial “José Martí por una cultura de la naturaleza”, espacios dedicados a reflexionar sobre la vigencia del ideario martiano en el contexto actual.

El evento, celebrado en un entorno propicio para el debate académico y el intercambio de saberes, acogió diversas comisiones de trabajo donde se abordaron temas relacionados con la historia, la identidad nacional, el medio ambiente y la cultura como pilares esenciales de la nación cubana.

Uno de los momentos más significativos fue la conferencia titulada “Presencia de José Martí en el asalto al cuartel Moncada”, a cargo del Dr. C. Jorge Miguel Puente Reyes, Premio Provincial de Historia “Arturo Duque Estrada” 2025, quien ofreció un análisis profundo sobre la influencia del pensamiento martiano en los acontecimientos del 26 de julio de 1953.

El taller contó además con la participación de prestigiosos investigadores como el Dr. C. Israel Escalona Chádez, Premio Nacional de Historia 2024; el Dr. C. Giovanni Villalón Fernández, director del Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños (CESCA); y la Dra. C. Martha Fuentes Lavaut, quienes enriquecieron los debates con sus aportes teóricos y experiencias investigativas.

Una vez más, el encuentro ratificó la vigencia del pensamiento de José Martí como guía ética y cultural para las nuevas generaciones, y subrayó la necesidad de continuar defendiendo la historia y la cultura como escudo y espada de la nación cubana.