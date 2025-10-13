Pasaporte Residencial ofrecerá una dosis de “Bombafun” para el alma en Santiago de Cuba

Por: David Alejandro Medina Cabrales

La sala principal del Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba se prepara para vivir una noche única el próximo 15 de octubre. El concierto “Visa pa’ tu piel”, de la agrupación santiaguera Pasaporte Residencial, será el plato fuerte de la Jornada de la Cultura Cubana en la ciudad.

El espectáculo promete ser una vibrante celebración de la cubanía, impulsado por un sonido autóctono y fresco que sus creadores han bautizado como “Bombafun”. Este género es una fusión audaz que entrelaza lo tradicional y lo contemporáneo.

En él convergen de manera natural el son, la guaracha, el chachachá y el mambo con ritmos y texturas de la música urbana actual. La agrupación, bajo la dirección de Israel Fuentes Sanabria, consolida así un proyecto musical gestado desde el año 2000.

Fundada el 14 de febrero de 2025, Pasaporte Residencial es la evolución de formaciones anteriores como Fusión 3 y Residenciales. El concierto no solo conmemora la cultura nacional, sino que celebra un doble aniversario personal.

El director Israel Fuentes y el vocalista Anderson Galano cumplen 25 años de trayectoria artística el 14 de octubre. Además, la fecha del evento coincide con el cumpleaños del propio Fuentes Sanabria, añadiendo un significado especial a la velada.

Al respecto, el director destacó la importancia de esta producción. “’Visa pa’ tu piel’ es también el título de nuestro próximo disco y de un videoclip que ya está disponible para el público”.

La velada estará cargada de emociones y sorpresas para el público. El repertorio incluirá tres canciones inéditas, compuestas hace 25 años, que se interpretarán en vivo por primera vez.

También habrá un momento romántico especial con un popurrí de la producción “El playlist de nuestras vidas”. El espectáculo contará con la participación de invitados especiales que enriquecerán la interacción con el público.

Entre los artistas invitados se confirmaron la agrupación Okan Jazz, la compañía ART y el cuarteto vocal Las Adalias. Esto asegura una propuesta escénica diversa y de alta calidad.

La formación estable de Pasaporte Residencial la integran Ernesto Camacho (director musical), Airevis Ramírez y Anderson Galano (vocalistas), Annalie Salazar (pianista) e Israel Fuentes (director y DJ).

Su primer disco, “Tumbaito y vacilón”, ya se encuentra disponible. Sobre el acceso al concierto, el director ofreció detalles prácticos: “Las entradas, con un precio de 100 pesos, estarán a la venta a partir de este miércoles”.

Podrán adquirirse en el Snack Bar La Claqueta, ubicado al lado del cine Rialto, en Santo Tomás entre San Basilio y Heredia. Este concierto funciona como la antesala de ambiciosos proyectos internacionales.

La agrupación prepara giras por República Dominicana, Portugal y las Islas Margarita. Su música, hecha con bomba y corazón, se erige como un auténtico pasaporte sonero a la identidad cubana.