Maduro invita a movilización por el Día de la Resistencia Indígena

Caracas, 12 oct.— El presidente Nicolás Maduro invitó al pueblo de Venezuela a sumarse a la movilización para conmemorar hoy el Día de la Resistencia Indígena.

“Este #12Oct nos reunimos para conmemorar el Día de la #ResistenciaIndígena y recordar la fortaleza y la sabiduría de nuestros pueblos originarios”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Telegram.

Maduro invitó «a ser parte de esta marcha, donde juntos honraremos su legado y reafirmaremos nuestro compromiso con la justicia y la #Igualdad”.

¡Hagamos honor a nuestras raíces y soñemos en grande!, afirmó.

Autoridades civiles de instituciones del Estado y militares izaron la bandera patria en el Panteón Nacional este domingo para conmemorar los 533 años de resistencia indígena.

La ministra para los Pueblos Indígenas Clara Vidal presidió el acto solemne en el cual se reivindicó los más de cinco siglos de lucha de los pueblos originaros contra el colonialismo y neocolonialismo.

Como memoria viva de sus legados por su lucha y emancipación fueron colocadas sendas ofrendas florales ante los sarcófagos que atesoran la memoria viva de El Libertador Simón Bolívar y de los caciques Guaicaipuro y Apacuana, símbolos de resistencia.

Vidal destacó que este día no conmemoramos el inicio de una era colonial, “sino la persistencia de una memoria ancestral que se niega a ser borrada”, indicó a través Venezolana de Televisión.

En su mensaje se refirió a la amenaza que se cierne sobre la República Bolivariana y afirmó que en pleno siglo XXI “quieren repetir la misma historia de esos barcos, que en 1492 llegaron con la cruz”.

Denunció que “hoy estamos frente a otros barcos, pero con misiles y aquí estamos dispuestos en ofensiva permanente”, resaltó.

Hoy, reafirmó, los pueblos originarios “nos encontramos en resistencia activa y en ofensiva permanente”.

Manifestó que mientras ellos celebran la invasión y celebran el genocidio más grande que tuvo nuestra tierra, “nosotros conmemoramos y celebramos la resistencia de nuestros pueblos, porque seguimos vivos y seguiremos venciendo”.

En horas de la tarde se prevé una gran movilización convocada por el Partido socialista Unido de Venezuela, los pueblos indígenas y afrodescendientes, en el este de la ciudad, la cual llegará hasta el Monumento de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela, publicó la Agencia Venezolana de Noticias.